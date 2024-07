Com governador, deputado Carlão Pignatari participa de anúncios para incentivo ao agronegócio 

Convênios contemplam mais de 200 municípios com investimento de R$ 8 milhões. Cidades como Votuporanga, Barretos, Gastão Vidigal, Jales, Mira Estrela, Itápolis, Nova Canaã Paulista, Nova Luzitânia e Santa Fé do Sul receberão recursos por boas práticas ambientais.

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta quarta-feira (3.jul), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, de uma série de anúncios para incentivo e melhoria do agronegócio paulista. Junto com o governador Tarcísio de Freitas e secretários estaduais, foram autorizados 254 novos convênios que vão beneficiar mais de 200 cidades, num total de R$ 8 milhões. Só para o interior paulista serão mais de R$ 3,3 milhões, contemplando mais de 50 municípios.

Entre os benefícios estão verbas de R$ 90 mil, cada, para implantação do programa Cozinhalimento; recursos de R$ 30 mil a R$ 70 mil para investimentos em políticas agrícolas sustentáveis do programa Município Agro; e a doação, em definitivo, de veículos a prefeituras conveniadas ao Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. Além disso, o governo vai reunir secretarias, instituições e a população para melhorar e aumentar a segurança no campo.

“O agronegócio paulista é um dos mais fortes do Brasil, e ele é feito por gente de valor, trabalhadora, em parceria com as prefeituras e os escritórios da Secretaria de Estado da Agricultura espalhados pelas cidades. Por isso, esses recursos para incentivo e desenvolvimento agrícola são tão importantes. Eles ajudam desde o pequeno produtor até grandes corporações. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas e sua equipe pela atenção com o setor”, disse Carlão Pignatari.

O programa Cozinhalimento, de instalação de cozinhas profissionais que capacitam agentes multiplicadores das ações de segurança alimentar e nutricional sustentável e de incentivo à geração de renda, será instalado em cidades como Fernandópolis, Matão, Olímpia, Valparaíso, entre outras. São R$ 90 mil para cozinhas industriais completas. “Esse investimento tem um fator multiplicador gigantesco. É uma política incrível para as cidades”, afirmou o deputado.

Já cidades como Barretos, Gastão Vidigal, Jales, Mira Estrela, Itápolis, Nova Canaã Paulista, Nova Luzitânia, Santa Fé do Sul e Votuporanga receberão recursos por boas práticas ambientais. “O agro e a preservação ambiental em São Paulo caminham juntos. Essas ações envolvendo produtores agrícolas, prefeituras e governo do Estado ajudam na conservação da flora e da fauna, ao mesmo tempo que garantem a produtividade no campo”, disse Carlão Pignatari.

Participaram ainda dos anúncios o secretário da Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai Filizzola; o titular do Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Cardinale Branco; o secretário de Estado da Segurança Pública, Guilherme Derrite; além de 225 prefeitos e autoridades dos municípios contemplados.

Veículos

Durante o evento, também foi formalizada a transferência de 231 veículos a prefeituras e firmada uma resolução conjunta entre as pastas estaduais de Agricultura e Abastecimento e Segurança Pública para fortalecer o Programa AgroSP + Seguro e levar mais segurança às populações rurais paulistas.

A ação envolve gestores, associações, moradores e órgãos públicos, e a distribuição de uma cartilha com dicas de segurança para a população do campo. “Tenho certeza absoluta de que, com o georreferenciamento, pronta resposta e filtros tecnológicos, a tendência é que cada vez mais o homem do campo e o proprietário rural estejam sempre seguros”, afirma Guilherme Derrite, da Segurança Pública.

O governo paulista autorizou ainda 136 convênios para realizar 1.360 cursos de capacitação de empreendedorismo em segurança alimentar, realizados pela Coordenadoria de Segurança Alimentar (Cosali). “Nós vamos continuar contemplando cada vez mais municípios que têm valor”, afirmou o secretário da Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.