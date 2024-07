Conmebol reconhece erro em pênalti não marcado sobre Vini Jr 

Em Brasil x Colômbia, VAR errou ao julgar que Muñoz tocou na bola antes de derrubar atacante brasileiro, segundo entidade.

A Conmebol reconheceu, nesta quarta-feira, que houve erro de arbitragem ao não ser dado pênalti em Vini Jr, no empate do Brasil com a Colômbia, em 1 a 1, jogo da terceira rodada do grupo D da Copa América. O lance aconteceu aos 42 minutos do primeiro da partida disputada em Santa Clara, nos Estados Unidos, na terça.

“No minuto 42, em uma disputa de bola dentro da área, um defensor não toca a bola, e, como produto da disputa, é produzido um contato imprudente para a ação. O árbitro não consegue observar a ação e deixa que o jogo continue. O VAR, em sua checagem protocolar, analisa por distintos ângulos, velocidades e considerações e não consegue identificar que o defensor não toca a bola antes de entrar em contato imprudentemente com o atacante. O VAR confirma, de maneira incorreta, a decisão original de campo”, explica a Conmebol em vídeo.

A arbitragem de vídeo levou quase dois minutos analisando a jogada. O oficial do VAR afirma que Muñoz “belisca a bola” e recomenda ao árbitro Jesús Valenzuela retomar a partida.

Depois de uma vitória sobre o Paraguai em que mostrou evolução, a seleção brasileira teve uma atuação de pouca inspiração contra a Colômbia. Os comandados de Dorival Junior não conseguiram colocar a bola para rodar e foram controlados pelos colombianos na maior parte do tempo. A Colômbia teve mais finalizações (13 contra 7) e terminou a partida com gritos de “olé!” de sua torcida.

O atacante Vini Jr acertou uma braçada em James Rodríguez, durante o empate contra a Colômbia em 1 a 1, recebeu amarelo e está suspenso para as quartas de final da seleção brasileira. O jogador do Real Madrid recebeu o segundo cartão dele na Copa América e não enfrentará o Uruguai na próxima fase.

Pelas quartas de final, Brasil e Uruguai medem forças no próximo sábado, às 22h, em Las Vegas. Quem passar vai pegar o vencedor da partida entre Colômbia e Panamá.

*Com informações do ge