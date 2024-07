Idosa é resgatada após ser encontrada trancada em corredor de casa sem alimentação 

Resgate ocorreu na noite de quarta-feira (2) no bairro Colorado, em Rio Preto. Filho, de 40 anos, é apontado como suspeito do abandono; ele não foi localizado. Idosa foi socorrida e levada para a UPA Santo Antônio com ferimentos.

Uma idosa de 70 anos foi resgatada pela polícia após ser encontrada trancada em um corredor de uma casa, em um local insalubre, sem alimentação e iluminação em São José do Rio Preto/SP. O resgate ocorreu na noite de quarta-feira (2.jul) no bairro Colorado.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender à denúncia. No local, mulher revelou à polícia que não se alimentava há três dias e fazia as necessidades no corredor da casa, onde morava com o filho, de 40 anos, apontado como suspeito do abandono.

A vizinha relatou à polícia que quando o filho soube que ela ajudava a idosa, passou a trancá-la no corredor da casa. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio com ferimentos. O estado de saúde dela é desconhecido.

O homem não foi localizado pela polícia. O cadeado do portão da casa usado pelo suspeito para trancar a mãe foi apreendido.

A ocorrência foi registrada como abandono de incapaz e lesão corporal. A Polícia Civil investiga o caso.

*Com informações do g1