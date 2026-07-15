Com casa cheia, Natielle Gama lança pré-candidatura a deputada federal 

A jovem e proeminente vereadora de Votuporanga/SP recepcionou lideranças políticas, religiosas e familiares durante o lançamento de sua pré-candidatura na Estância Krik.

A vereadora Natielle Gama (Podemos), lançou na noite desta segunda-feira (13.jul), na Estância Krik, em Votuporanga/SP, sua pré-candidatura a deputada federal com casa cheia na presença de lideranças políticas, religiosas, familiares e amigos.

A oportunidade, que marcou o pontapé inicial público da intenção de disputar uma cadeira no Congresso Nacional, por parte da jovem e proeminente vereadora votuporanguense, reservou participações relevantes no cenário político, especialmente dentro do Partido Podemos, como por exemplo, a presença de Natália Lemos, presidente estadual do Podemos Mulher; Roberto Siqueira, coordenador nacional da legenda, entre outras lideranças.

A nível regional, o candidato a prefeito de Fernandópolis/SP, no último pleito, Rodrigo Ortunho, que recentemente oficializou sua pré-candidatura a deputado estadual pelo Podemos, carimbou sua participação no evento.

Representantes votuporanguenses também marcaram presença no lançamento, como o vereador Marcão Braz (PP) e lideranças como Alexandre Reganin e Nilton Francisco.

O lançamento da pré-candidatura de Natielle Gama contou ainda com a presença de um aliado de primeira hora, o deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos), uma figura política que deve fazer dobradinha nesta pré-candidatura.

Natielle Gama conta com o apoio incondicional de seu esposo Miqueias Graciano, já experimentado nos bastidores da política, que aproveitou seu momento de fala para destacar a trajetória política da esposa.

Por sua vez, Sebastião Santos falou sobre a importância da representatividade feminina e ressaltou o nome de Natielle Gama: “Ela está colocando o nome dela à disposição, como qualquer brasileiro poderia colocar, porque a lei eleitoral permite isso, mas poucos brasileiros hoje estão se motivando com a política e, principalmente, sendo mulher.”

“Nós vemos que, hoje, falta ainda representação das mulheres. Quantas mulheres falam realmente na questão do combate ao feminicídio? Quantas mulheres estão debatendo políticas públicas em prol das mulheres de arrimo, que sustentam suas casas? Nós precisamos erguer mulheres, e a Natielle, nos trouxe várias demandas dessa região, ela está capacitada, ela conhece essas cidades, ela conhece a questão da educação, ela conhece a questão da saúde, ela conhece o que é ser esposa e mãe”, emendou.

“Ela está apta a realmente representar a gente lá na Câmara dos Deputados e trazer um debate muito importante para que o Estado de São Paulo, esses mais de 44 milhões de pessoas paulistas e paulistanos, possam ter uma representante jovem, mas à altura de que o Estado de São Paulo realmente venha a ter políticas públicas eficientes aqui no interior, principalmente no nosso Noroeste Paulista”, finalizou Sebastião Santos.

Outra figura a corroborar a intenção de Natielle Gama na pré-candidatura foi o deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP), que é pré-candidato ao Senado, por vídeo, ele ressaltou o trabalho da vereadora votuporanguense em diversas áreas, como por exemplo, na defesa da infância.

Natielle Gama detalhou as razões por trás de sua pré-candidatura: “Tudo tem a ver com a proteção da infância. A gente tem discussões muito importantes, com um impacto muito profundo na infância e na família, que precisam ser olhadas. Então, eu estou olhando muito para saúde e educação, mas aquilo que é relativo principalmente à primeira infância e há muitas pontas soltas nessa área, muitas pontas soltas no nosso país. A gente precisa dessa discussão e ela é em âmbito federal. Tudo que se fala de educação, família e infância é decidido com muito mais força em âmbito federal no Brasil.”

A pré-candidata, que por mais de uma vez esclareceu que não abriu mão das obrigações de seu mandato na Câmara Municipal de Votuporanga, salientou que o evento é na verdade uma oportunidade de oficializar sua intenção: “É momento de apresentarmos as principais ideias, manifestarmos para o eleitor, para o cidadão. É entregar a notícia de que nós temos uma legenda como pré-candidata a deputada federal. Ou seja, que o nosso partido abriu um espaço para que a gente seja pré-candidata. Então, é o momento que a gente comunica essa notícia, apresenta ideias, propostas, começa a aparecer nesse cenário para que depois, somente no período de campanha, conforme prevê a legislação, a gente possa pedir o apoio e o voto das pessoas”, salientou Natielle Gama.

A pré-candidata abordou de forma elogiosa o tratamento oferecido por seu partido, o Podemos, nesta nova empreitada, que agora, se inicia: “Eu estou me sentindo muito encorajada pelo Podemos. Eu sei que, para mim, é uma caminhada bem inicial. A gente não tem ilusão com relação a uma construção gigantesca, mas até aqui o Podemos tem sido muito firme, muito transparente, tem apoiado. É um período de pré-campanha em que a gente não conta com toda uma estrutura ainda, mas essa orientação inicial, treinamento de como a gente pode se manifestar com a população, treinamentos jurídicos e toda essa entrega de comunicação, o Partido tem dado e isso é muito importante, então a gente fica feliz.”

Ao Diário, Natielle Gama falou sobre a importância do uso das redes sociais, ferramenta de deve ser indispensável, segundo ela, para difundir as propostas e compartilhar ideias, a partir de 16 de agosto, quando começará o período de apelo por votos: “É sem dúvida uma ferramenta que facilita a comunicação em sociedade e na política não é diferente, pode sim encurtar distâncias. Por enquanto, seguimos dando a notícia de nossa pré-campanha, com bastante energia.”

“Quando pensamos em uma pré-campanha para deputada federal é natural depararmo-nos com a necessidade de uma votação alta, principalmente em um território tão grande quanto o Estado de São Paulo, por isso que a internet acaba sendo uma grande aliada, assim como o contato com lideranças, para viabilizar a chegada das propostas ao maior número de pessoas possível. É momento de construção de bases, de diálogo, com muita responsabilidade. Pensando lá na frente, a gente não tem controle sobre o resultado da campanha, mas podemos utilizar esse espaço para espalhar uma mensagem, um modelo de comportamento e de posicionamento”, concluiu Natielle Gama.