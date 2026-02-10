Com Câmara alheia, manifestantes marcam presença e miram casa de Jorge Seba 

Em mais um episódio dos protestos contra o aumento nas contas de água, grupo esteve na Câmara usando nariz de palhaço e bradando contra o aumento da taxa de esgoto e a polêmica ‘taxa do lixo’. A Polícia Militar foi posicionada para garantir a segurança da Casa de Leis e nas proximidades da casa do chefe do Executivo.

Jorge Honorio

A 3ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (9.fev), foi marcada por novos protestos contra o aumento na conta de água. O tema já havia sido pauta de manifestações na 1ª e na 2ª sessão.

Em número maior do que na última sessão e munidos de adereços como nariz de palhaço, manifestantes interpelaram os vereadores sobre um caminho para resolver a demanda, contudo, como a Câmara se demostra alheia, os manifestantes iniciaram uma mudança nos moldes de reivindicação e passaram a considerar intervenções no Paço Municipal ou até mesmo na casa do prefeito Jorge Seba (PSD).

Conforme apurado pela reportagem, um dos principais motivos pelo qual o protesto em frente ao condomínio onde mora o chefe do Executivo não ocorreu foi a chuva. Entretanto, reforço policial marcou presença na Casa de Leis, além disso, viaturas estavam paradas em frente ao condomínio.

Sem prazo para acabar

O protesto contra o aumento no preço das contas de água em Votuporanga começou nos primeiros dias do ano e ganhou força logo após a chegada da primeira fatura de 2026.

Ao Diário, os manifestantes afirmaram que seguem coletando assinaturas para um abaixo-assinado que será encaminhado ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP). No último sábado (7), uma ação ocorreu na área central de Votuporanga.

As principais reivindicações são: as revisões no valor da tarifa de esgoto, que atualmente é de 100%, além da polêmica Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos (TMRS), ou ‘Taxa do Lixo’, como ficou conhecida a iniciativa da Prefeitura de Votuporanga, aprovada pela Câmara na última sessão de 2024.

“Nosso foco é conseguir o maior número de assinaturas possíveis para peticionarmos o Ministério Público. O objetivo é a revisão da cobrança em no máximo 50% da taxa de esgoto, além de extinguir ou fixar a Taxa do Lixo, essa cobrança precisa ser justa, fixa, proporcional ao serviço prestado ao votuporanguense”, detalhou o líder comunitário, Emerson Queiroz.

“É importante deixar claro que não se trata de politicagem, de lado partidário, o movimento é orgânico, legítimo e motivado pelo aumento gigantesco no valor da conta de água”, concluiu.

Saev Ambiental reforça canais de atendimento para esclarecimentos sobre faturas

O atendimento presencial na Autarquia é realizado na Rua Pernambuco, nº 4.313, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Além disso, o público pode entrar em contato pelo WhatsApp (17) 3405-9195, na opção 4 há disponível o item “Análise de fatura de 2026”. Nesse canal, é necessário informar nome completo, telefone, endereço e encaminhar uma foto legível da fatura. A análise é feita em até três dias úteis. Conforme o resultado apurado, o munícipe pode solicitar o parcelamento do valor da fatura.

A Saev Ambiental também mantém atendimento telefônico gratuito pelo número 0800-770-1950.