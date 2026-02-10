Homem é preso após ameaçar ex-esposa com faca em Votuporanga 

O indivíduo, que apresentava sinais de embriaguez, foi encontrado sentado no sofá da casa da vítima, ao lado da faca, no bairro Jardim Canaã, na zona norte da cidade, na madrugada de sábado.

Um episódio de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na madrugada de sábado (8.fev), no bairro Jardim Canaã, na zona norte de Votuporanga/SP.

De acordo com o registro policial, por volta das 2h, uma moradora da Rua Maria Batista Quirino Boenen, viveu momentos de pânico após ter sua casa invadida pelo ex-marido. O indivíduo, descontrolado e sob efeito de álcool, teria proferido ameaças a vítimas, inclusive de morte. Em determinado momento, chegou a pressionar uma faca de cozinha contra o pescoço da ex-companheira, causando um ferimento leve.

No local, os policiais militares se depararam com o suspeito sentado no sofá, com a arma branca ainda ao seu lado, apresentando sinais visíveis de embriaguez e comportamento bastante alterado, o que obrigou os PMs a utilizar algemas para contê-lo. A faca foi apreendida como prova do crime.

O caso foi apresentado na Central de Flagrantes, onde o suspeito foi ouvido, autuado por violência doméstica e ameaça, e colocado à disposição da Justiça.