500 atletas disputam 3ª Corrida e Caminhada da Família do HCM 

Evento ocorreu na manhã do último domingo, em Rio Preto, em prol de investimentos no Serviço de Escoliose Pediátrica do hospital.

Mais do que o espírito de competição e a disputa por troféus e a medalhas, os 500 adultos e crianças que disputaram a 3ª edição da Corrida e Caminhada da Família do Hospital da Criança de Maternidade (HCM), na manhã de domingo, tiveram uma causa nobre em comum: colaborar para que a instituição tenha condições ainda melhores de atender a grande demanda de crianças com escoliose, condições que resulta na curvatura anormal da coluna vertebral e pode causar dores, problemas respiratórios e outras complicações.

Por ser referência para o interior do Estado de São Paulo, o Serviço de Escoliose Pediátrica do HCM atende uma demanda enorme e que vem crescendo. O hospital oferece serviços completos para diagnóstico, tratamento e cirurgia, desde os casos mais leves até os mais complexos.

No Brasil o grande desafio enfrentado por pacientes com escoliose são as longas filas de espera, com um aumento progressivo de 800 pacientes por ano.

O Dr. Jorge Fares, diretor executivo da Funfarme falou da importante parceria das empresas com o hospital e os benefícios dos atletas da prova. “Nesse dia de hoje se juntam vários fatores em benefício da sociedade: o bem-estar de quem participa da prova, a saúde física e mental de cada um, além da solidariedade em prol do HCM. Cada um que esteve aqui hoje contribuiu para o crescimento e melhoria do setor de escoliose do hospital. Só temos a agradecer os participantes e patrocinadores dessa corrida que a cada dia fica maior, agora em sua 3ª edição”, afirmou.

“Mais do que um evento esportivo, a Corrida e Caminhada da Família do HCM foi uma oportunidade para transformar vidas. Cada inscrição e participação contribuem para melhorar o atendimento de crianças com escoliose, levando saúde e esperança para muitas famílias”, afirmou Dr. Antonio Soares Souza, diretor administrativo do HCM.

O neurocirurgião Fabiano Nogueira, responsável pelo Serviço, ressalta que a espera deve ser reduzida ao máximo para estas crianças. “À medida em que o tempo passa, o corpo deforma-se cada vez mais, o que pode gerar complicações respiratórias e até a morte. Existem estudos que comprovam ser o fator tempo determinante para o sucesso da cirurgia para a diminuição dos custos hospitalares”, afirma Dr. Fabiano, que fez questão de correr uma das provas da Corrida da Família, a com percurso de 5 quilômetros.

3ª edição da Corrida e Caminhada da Família do HCM

Como nos anos anteriores, esta terceira edição foi disputada, além de caminhada, em dois percursos de corridas para quatro modalidades, sendo 10km, 5km, portadores de necessidades especiais (PNE), que contempla cadeirante, deficiente visual e amputado, e kids (até 16 anos).

Os vencedores foram:

5 km feminino – Júlia Barbosa de Almeira – 22min19seg

5 km masculino – Jeferson Ricardo Ferreira – 18min57seg

10 km feminino – Karine Ribeiro Eduardo Domingo – 49min09seg

10 km masculino – Éverton Ferreira Dias – 37min22seg

Durante toda a manhã, em paralelo à corrida, o HCM montou uma superestrutura com para os atletas, suas famílias e amigos, com espaço kids repleto de atrações para as crianças, incluindo brinquedos infláveis, pula-pula, pipoca e personagens temáticos.

Saiba mais sobre a escoliose

Esta doença ocorre em 2% a 4% das crianças entre 10 e 16 anos de idade. Pode se manifestar já no nascimento e, em especial, durante o desenvolvimento do corpo durante a adolescência, pode piorar, afetando drasticamente a qualidade de vida e a saúde do doente. Nas meninas, a escoliose tem 10 vezes mais chances de progredir e exigir órteses ou cirurgias.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3