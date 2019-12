Toquinho e Camilla Faustino cantam o melhor da MPB hoje na Concha

O cantor e compositor Toquinho e sua banda se apresentam neste domingo, dia 22 de dezembro, às 20h30h, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”. A apresentação faz parte da programação das festividades da Concha, organizado pela secretaria municipal de Turismo e Cultura. Para este show, Toquinho vem acompanhado pela sua banda e traz a participação especial da cantora Camilla Faustino.

No repertório, grandes clássicos da música nacional como “Carinhoso” (Pixinguinha), “Asa Branca” (Luiz Gonzaga), “Chega de Saudade” (Tom Jobim e Vinicius de Moraes) e Andança (Dori Caymmi e Paulinho Tapajós). Acompanhado de seu violão, Toquinho canta sucessos de sua carreira, tanto da fase solo como dos tempos de dupla com Vinícius de Moraes, como “A Tonga da Mironga do Kabuletê, “Aquarela”, “Tarde em Itapuã”, “Regra Três”, “O Caderno”, “O Velho e a Flor” e “Samba em Prelúdio”.

Toquinho

“Construir acordes e harmonias, fazer música e poesia” é a profissão de Toquinho, que sabe harmonizar também a vida no compasso do prazer, no contraponto entre a paixão e a amizade, a família e os amigos. Antonio Pecci Filho (Toquinho) nasceu em São Paulo, no bairro do Bom Retiro, em 6 de julho de 1946. Teve aulas com Paulinho Nogueira (primeiros e principais acordes), Isaías Sávio (violão erudito) e Léo Peracchi (orquestração). Gravou cerca de 82 discos, compôs mais de 450 músicas e fez cerca de 10.000 shows pelo Brasil e pelo exterior. Tem como principais parceiros Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Jorge Ben Jor, Paulinho da Viola, Francis Hime, Mutinho, Carlinhos Vergueiro, Gianfrancesco Guarnieri entre tantos outros.

Camilla Faustino

Considerada uma das principais revelações do mercado musical nos últimos anos, a cantora goiana Camila Faustino, passou a se apresentar com Toquinho após vencer um concurso de talentos no SBT.

Camilla Faustino canta desde os 4 anos de idade. Participou por um ano do Programa Gente Inocente, da Globo e foi vencedora do “Quem Sabe Canta” do Programa Raul Gil. Já cantou com grandes nomes da MPB: Toquinho, João Bosco e Ivan Lins.