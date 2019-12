Valentim lança 1ª Polointer – Feira do Polo Moveleiro

Lançada na noite da última quinta-feira (19) a 1ª Polointer – Feira Industrial do Polo Moveleiro em Valentim Gentil. A iniciativa do evento que é de, Dil Grande, da Interior Designer, contou com o total apoio do prefeito Adilson Segura, do presidente da ACIVG (Associação Comercial e Industrial de Valentim Gentil) Luiz Henrique do Livramento Mello, além de empresários do setor.

Sala de Imprensa no projeto de DIl Grande

Projeto do que como será montada a Feira

Lançada na noite da última quinta-feira (19) a 1ª Polointer – Feira Industrial do Polo Moveleiro em Valentim Gentil. O evento aconteceu no plenário da Câmara e contou com o apoio do prefeito Adilson Segura e do presidente da ACIVG (Associação Comercial e Industrial de Valentim Gentil) Luiz Henrique do Livramento Mello, além de empresários do setor.

A feira, que está sendo projetada para acontecer no período das festividades do aniversario da cidade, será voltada ao mercado atacadista, visando à interação de representantes de todo o Brasil. Espera-se, apenas no Estado de São Paulo, a presença de 1800 interessados no mercado moveleiro de Valentim, numa movimentação que reunirá agencias de publicidades, redes hoteleiras, companhias aéreas e empresas de traslados.

Um dos organizadores do evento, Dil Grande da Interior Designer, comentou na apresentação, que a Feira terá livre acesso a visitantes, com estacionamentos liberados, além de café gratuito. “O projeto de arquitetura feito por mim é 100% ecológico, só usaremos materiais recicláveis. As empresas de Valentim irão participar por meio de edital público e aquelas que se encontrarem quites com os impostos municipais, o Poder Executivo irá disponibilizar box de 25 metros gratuitamente para exposição”, explica Dil.

A divulgação do evento será realizada por mídias de interação estaduais visando atrair publico alvo. “A missão da Feira será fortalecer o Polo Moveleiro de Valentim Gentil”, garante Dil Grande.

Por sua vez o prefeito Adilson Segura garantiu total apoio a iniciativa e colocou a máquina pública em prol das indústrias e dos empresários para atrair mais pessoas e mais negócios a Valentim Gentil. Na reunião, Segura se comprometeu em adequar o piso do local e até comentou do sonho que tem de construir um barracão no local. A Feira Polointer irá acontecer entre os meses de abril e maio, quando acontecem as festividades em comemoração ao aniversário da cidade e será montada junto a tradicional Festa do Peão.