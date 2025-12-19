Sem Memphis em campo, Corinthians treina cobranças de pênaltis 

Holandês fica na parte interna do CT Joaquim Grava, mas não preocupara para a final de domingo, às 18h, no Maracanã, contra o Vasco.

O elenco do Corinthians realizou nesta sexta-feira o penúltimo treinamento antes do segundo e decisivo jogo da final da Copa do Brasil, domingo, contra o Vasco, às 18h, no Maracanã. Por controle de carga, o atacante Memphis Depay não trabalhou com bola e, consequentemente, ficou fora da sessão de cobranças de pênaltis.

Segundo as informações divulgadas pelo clube, os atletas iniciaram o dia com trabalho de força na academia, seguido de um exercício tático em campo. Ao fim da atividade, a comissão técnica pediu que titulares e reservas calibrassem a pontaria nas cobranças de pênalti.

Assim como no início desta semana, Memphis Depay ficou sob os cuidados da equipe de fisioterapia. Apesar disso, o camisa 10 do Timão estará em campo e será titular no Maracanã.

A tendência é de que o Corinthians vá a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Raniele (José Martínez), Breno Bidon e Rodrigo Garro (André Carrillo); Memphis Depay e Yuri Alberto.

No jogo de ida, na Neo Química Arena, Corinthians e Vasco empataram sem gols. Para ficar com o título no Maracanã, o Timão precisa vencer no tempo normal. Em caso de novo empate, independentemente do número de gols, a decisão irá para as penalidades.

O elenco fará a última atividade no CT Joaquim Grava na manhã deste sábado. Ao fim da atividade, a Gaviões da Fiel preparou uma festa na porta do clube para incentivar os atletas antes da viagem ao Rio de Janeiro.

