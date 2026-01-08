Oba Festival anuncia venda de ingressos diários para carnaval 2026

Nova campanha por tempo limitado aposta na liberdade de escolha dos foliões, com opção de ingressos diários e acesso às principais áreas do evento. Claudia Leitte, Wesley Safadão, Léo Santana e Lauana Prado estão entre as atrações.

O Oba Festival, o maior carnaval do interior paulista, anuncia uma nova oportunidade para o público garantir presença na edição 2026. De 8 a 15 de janeiro, o evento promove mais uma Semana de Venda do Ingresso Diário, com convites avulsos que permitem ao folião escolher exatamente em quais dias deseja curtir a festa.

A iniciativa atende um público cada vez mais atento à personalização da experiência, à conveniência e à possibilidade de alinhar agenda, atrações e investimento. A proposta reforça o posicionamento do Oba como um festival que entende diferentes perfis de público e oferece alternativas sem abrir mão da grandiosidade da estrutura e da programação artística.

“Criamos o ingresso diário para quem já sabe exatamente o que quer viver no Oba. É liberdade de escolha, sem perder intensidade, estrutura e grandes shows. Essa flexibilidade faz parte da evolução do festival”, afirma Edilberto Fiorentino (Caskinha), organizador do evento.

Além da flexibilidade, a nova fase de vendas é impulsionada por uma grade de atrações de alto impacto, que reúne alguns dos artistas mais populares do país e funciona como principal motivador para a compra dos convites avulsos.

No sábado (14), quem abre o festival é Wesley Safadão, um dos maiores nomes da música nacional, conhecido por apresentações que combinam hits, energia e grande interação com o público, além de Dennis DJ, referência absoluta nas pistas e responsável por transformar multidões em verdadeiros paredões de dança.

O domingo (15) será comandado por Léo Santana, dono de uma sequência impressionante de sucessos e considerado um dos artistas mais performáticos do país, acompanhado de Lauana Prado, que leva ao palco um repertório forte, atual e em sintonia com o público jovem e adulto.

Já a segunda-feira (16) encerra o Oba Festival em clima de carnaval oficial com Claudia Leitte, em um show que ganha ainda mais relevância por ser a única apresentação da artista fora de Salvador neste carnaval, além de Banda Eva e do Monobloco, garantindo uma despedida à altura, com repertório consagrado e forte atmosfera coletiva.

Durante a Semana Especial, os ingressos diários estarão disponíveis com parcelamento em até 4 vezes sem juros, condição válida exclusivamente para este período. A organização reforça que os lotes são limitados e que novas liberações, se ocorrerem, poderão ter valores e condições diferentes.

Valores dos ingressos diários – Semana Especial

Front Stage – R$ 300,00

– R$ 300,00 Camarote Lounge – R$ 320,00

– R$ 320,00 Camarote Premium Café Mezzanino – R$ 700,00

Além da venda individual, o Camarote Premium Café Mezzanino oferece atendimento para compras individuais ou em grupo, com informações pelo whatsapp (17) 3046-8842.

O Oba Festival 2026 será realizado de 14 a 16 de fevereiro, no Recinto de Exposições Helder Henrique Galera, em Votuporanga/SP, com abertura dos portões a partir das 17h, garantindo uma programação extensa e uma experiência completa do início ao fim.

Com uma identidade visual marcante, grandes atrações nacionais, estrutura de alto padrão e ativações que vão além do palco, o Oba Festival consolida sua posição como um dos eventos mais desejados do calendário de carnaval do interior paulista.

Os ingressos estão à venda pelo guicheweb.com.br/obadiario e nos pontos físicos nas cidades de Araçatuba, Bauru, São José do Rio Preto e Votuporanga. A campanha do ingresso diário segue válida exclusivamente durante o período anunciado.