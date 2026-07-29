Colisão deixa dois motociclistas feridos na Avenida Wilson Foz em Votuporanga 

O acidente ocorreu no cruzamento da avenida com a Rua Fioravante Davanzo, no bairro San Remo; as causas da batida serão apuradas.

Um acidente entre duas motocicletas fechou o trânsito na Avenida Wilson Foz, no bairro San Remo, em Votuporanga/SP, na manhã desta terça-feira (28.jul).

De acordo com o apurado, pouco antes das 9h, um motociclista que seguia na Avenida Wilson Foz, no sentido centro/bairro, colidiu na lateral de outra motocicleta que seguia pela Rua Fioravante Davanzo, no sentido Avenida Nove de Julho. Este último foi arremessado da motocicleta e ficou em estado grave, sendo encaminhado para o pronto-socorro da Santa Casa. O segundo ferido teve escoriações mais leves, mas foi levado para o mesmo centro médico para avaliação médica.

O acidente mobilizou três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), assim como à Polícia Militar que realizou o fechamento do trecho da avenida para garantir a segurança das equipes de resgate. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para limpeza de fluídos derramados por uma das motocicletas.

As causas do acidente são apuradas pelas autoridades competentes.