Débora Romani denuncia ônibus sem bateria e alunos sem aula em Votuporanga 

A vereadora criticou o problema notado na volta às aulas e que afetou estudantes da região de Simonsen. De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, o problema já foi solucionado.

Jorge Honorio

A vereadora Débora Romani (PL) denunciou, nesta segunda-feira (27.jul), que um problema no transporte escolar deixou alunos da região do Distrito de Simonsen, em Votuporanga/SP, sem aulas.

Na tribuna da Câmara, durante a 25ª sessão ordinária, a parlamentar criticou a situação e questionou o papel do setor de manutenção: “Hoje eu estive em Simonsen, que me chamaram em Simonsen, para falar a respeito do transporte escolar. Então, além do transporte público, transporte escolar. Gente, hoje foi o primeiro dia de aula. O que as mães fazem na hora que o filho vai para a escola? Estava de férias. Arruma o materialzinho da criança, vê se o uniforme está em perfeitas condições, se precisa de fazer algum ajuste, vê se está tudo certo. Aí, na hora de levar o filho para a escola, não tem transporte. Por quê? O ônibus está sem bateria. É brincadeira! É brincadeira um negócio desse! Cadê a manutenção desse transporte público, gente?”

“Teve 20 e tantos dias aí de férias e não teve ninguém para fazer manutenção nesse ônibus? E as crianças de Simonsen ficaram sem transporte hoje. É brincadeira!” emendou Débora Romani.

“Os pais dos alunos disseram que, alguns anos atrás, tinha o transporte para as crianças pequenas, tinha o transporte para as crianças maiores, que as crianças iam confortáveis, que o motorista ia até de gravata. E agora não tem transporte. Nós precisamos urgentemente que seja feita a manutenção nesses ônibus. Motorista, às vezes, precisa ir ao médico, não tem nenhum para substituir. A hora que não tem para substituir, as crianças faltam da aula. Existe um calendário escolar que as crianças precisam cumprir. E por falta de ônibus, as crianças deixam de participar das aulas? Não dá. Cadê a responsabilidade? Cadê a responsabilidade desse transporte? Eu espero que seja resolvido isso”, concluiu a vereadora.

Procurada pelo Diário, a Prefeitura de Votuporanga informou em nota que “um dos ônibus do transporte escolar que atende a região de Simonsen apresentou um problema na bateria na manhã de segunda-feira (27), o que impossibilitou a realização do transporte dos estudantes. A bateria foi substituída e o veículo já voltou a operar normalmente, com o atendimento restabelecido.”