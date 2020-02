Piranhas atacam e mordem turistas na prainha de Pereira Barreto

Três casos foram registrados no fim de semana prolongado de carnaval na cidade. Todos passam bem.

Três turistas foram atacados por piranhas na prainha de Pereira Barreto (SP) neste fim de semana prolongado por causa do carnaval. Os turistas foram atendidos e passam bem.

Os dois primeiros casos foram registrados no sábado (22). Dois homens contaram para os bombeiros que entraram na água e sentiram mordidas no pé.

Eles foram atendidos pelos bombeiros que ficam na prainha e depois encaminhados para a Santa Casa, mas já foram liberados.

O outro caso foi no domingo (23). Uma criança de 13 anos, moradora de São Carlos, estava com a família na prainha, quando sentiu uma mordida no pé. Ela também recebeu atendimento dos bombeiros que ficam na prainha e foi encaminhada para a Santa Casa, onde recebeu cuidados médicos e foi liberada.

Depois de 20 anos sem ataque de piranhas, Pereira Barreto começou a registrar no fim do ano passado alguns casos. Entre novembro a janeiro foram 30 ataques de piranha.