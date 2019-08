Colisão contra carro deixa motociclista ferida

Mulher de 37 anos foi socorrida pelo SAMU (serviço de atendimento móvel de urgência) até à UPA (unidade de pronto atendimento).

Na manhã desta terça-feira (30), um acidente de trânsito foi registrado na avenida Prestes Maia, no bairro Cidade Nova, em Votuporanga, deixando uma motociclista de 37 anos ferida.

De acordo com informações, ainda por motivos não esclarecidos, uma mulher conduzia sua motocicleta no sentido centro/bairro e, ao desviar de um caminhão, se chocou contra a traseira de um carro que teria entrado pela alça de acesso à outra faixa da avenida.

Com o impacto, a vítima foi arremessada ao solo sofrendo ferimentos, sendo socorrida pela unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A Polícia Militar foi acionada e orientou o fluxo de trânsito; a Polícia Científica esteve no local e deve emitir laudo apontando as causas do acidente.