Votuporanga ganha nova feijoada com show de Monobloco

Ingressos já estão à venda; festa será no dia 31 de agosto no Centro de Eventos da Ilha do Pescador.

Empresários de Votuporanga anunciaram a 1ª edição do Nossa Feijoada. A festa será realizada no dia 31 de agosto, a partir das 17 horas, com a promessa de entrar para o calendário de eventos do interior paulista.

A organização, assinada por Caskinha, Juliana Balbi e Danilo Giamatei, já apresentou a principal atração da feijuca: o grupo carioca Monobloco, que tem passagens pelo Oba Festival e é conhecido nacionalmente por suas batucadas. A estrutura será montada no Centro de Eventos “Valério Giamatei” e prevê ainda outros shows, além do serviço open food e open bar com os três rótulos da Cervejaria Império: Gold, Lager e Puro Malte.

Últimos convites do primeiro lote à venda por R$ 170,00 na loja 775, no restaurante Oishi, na Ilha do Pescador, no escritório da Guichê Web ou direto pelo link https://www.guicheweb.com.br/ingressos/11660