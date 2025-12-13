Colégio Unifev realiza festa de encerramento dos Anos Iniciais com apresentações culturais

Cada turma apresentou uma dança temática inspirada em diferentes regiões do Brasil, valorizando a diversidade cultural do país e reforçando conteúdos trabalhados ao longo do ano.

A quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária foi palco, nesta quinta-feira (11), de uma grande celebração de encerramento dos alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais do Colégio Unifev. O evento reuniu estudantes, famílias, professores e toda a comunidade escolar em um clima de alegria e integração.