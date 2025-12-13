Colégio Unifev realiza festa de encerramento dos Anos Iniciais com apresentações culturais

Cada turma apresentou uma dança temática inspirada em diferentes regiões do Brasil, valorizando a diversidade cultural do país e reforçando conteúdos trabalhados ao longo do ano.
A quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária foi palco, nesta quinta-feira (11), de uma grande celebração de encerramento dos alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais do Colégio Unifev. O evento reuniu estudantes, famílias, professores e toda a comunidade escolar em um clima de alegria e integração.
Cada turma apresentou uma dança temática inspirada em diferentes regiões do Brasil, valorizando a diversidade cultural do país e reforçando conteúdos trabalhados ao longo do ano. As coreografias encantaram o público e reforçaram a proposta pedagógica da escola de unir aprendizado, cultura e convivência.
A diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, ressaltou o significado do encontro. “É um momento de celebrar conquistas e reforçar os vínculos que construímos ao longo do ano”, afirmou. Segundo ela, a participação das famílias e o engajamento das turmas tornaram a festa ainda mais especial.
Já a coordenadora, Profa. Esp. Renata Fuentealba, destacou a importância pedagógica das apresentações. “Trazer elementos da cultura brasileira para o palco é uma forma de ampliar o repertório dos alunos e fortalecer a identidade de cada turma”, refletiu.
Para os estudantes e seus familiares, a confraternização foi uma oportunidade de comemorar o ano, compartilhar memórias e renovar expectativas para a próxima etapa escolar. A energia contagiante das apresentações refletiu o sentimento de dever cumprido e marcou o fechamento de mais um ciclo no Colégio Unifev.