“A Polícia Militar não escolhe esse desfecho. Quem optou pelo confronto foram eles”, diz coronel sobre mortes em Votuporanga 

Durante à coletiva de imprensa para apresentação do balanço da Operação Cronos, contra o tráfico de drogas ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), deflagrada na manhã desta terça-feira (18.nov), o coronel Costa Júnior, do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), afirmou que as equipes foram recebidas com violência durante as ações nos bairros São Cosme e Sonho Meu, em Votuporanga/SP.

Somente em Votuporanga, quatro pessoas foram presas e outras duas morreram em troca de tiros com a Polícia Militar. Também houve a apreensão de grande quantidade de drogas e duas armas de fogo.

Segundo o coronel Costa Júnior, as equipes foram recebidas com violência nos dois endereços em Votuporanga, onde foram registrados confrontos com resultado morte. Um deles, pela Rua Prof.ª Elizabeth Aurora Soares Morlin, no bairro Sonho Meu, na zona sul, Flávio Eduardo Bonifácio Pena, de 44 anos, teria reagido durante o cumprimento do mandado judicial, sendo baleado e morto ainda no local.

O segundo confronto foi registrado pela Rua Deoclécio Lasso, no bairro São Cosme, quase em frente a uma creche na zona leste de Votuporanga, Carlos Henrique da Silva, de 36 anos, também teria reagido e foi alvejado, morrendo no local.

“Nos dois casos, os indivíduos tinham mandados expedidos, tentaram o confronto e acabaram atingidos”, afirmou o coronel Costa Júnior.

O policial militar ainda destacou que ambos os homens possuíam histórico ligado ao tráfico de drogas e à facção criminosa: “Eram indivíduos com diversas passagens criminais, inclusive por homicídio. Pessoas de alta periculosidade que optaram por confrontar a Polícia Militar. Infelizmente ocorreram essas mortes, mas é importante deixar claro que a Polícia Militar não escolhe esse desfecho. Quem optou pelo confronto foram eles”, ponderou o coronel.

Nos dois casos de confronto com resultado morte, a Polícia Técnico-Científica foi chamada para periciar o local.

Além das armas utilizadas pelos alvos da operação nos confrontos, as equipes localizaram drogas e dinheiro nos dois endereços: “Em ambos os locais onde houve troca de tiros, o Canil encontrou drogas escondidas. Havia também R$ 2,5 mil em uma das residências e mais de R$ 600 na outra”, explicou Costa Júnior.

Os corpos de Flávio Eduardo Bonifácio Pena e Carlos Henrique da Silva foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal), para exames necroscópicos e liberados para as respectivas famílias.

Segundo apurado, Flávio Eduardo Bonifácio Pena foi sepultado às 13h, nesta quarta-feira (19), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga. Já Carlos Henrique da Silva foi sepultado às 13h, no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.

Operação Cronos

A ação, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Polícia Militar, cumpriu, no total, 19 mandados de busca, apreensão e oito mandados de prisão temporárias em: Votuporanga/SP, São José do Rio Preto/SP, Catanduva/SP, Santa Albertina/SP, Paranapuã/SP, Lavínia/SP e Serra Azul/SP.

A operação também cumpriu mandados no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São José do Rio Preto, onde a equipe encontrou celulares e drogas na cela de presos, que mantinham contato com suspeitos no exterior, para combinar o tráfico de drogas. Ainda durante a ação, outras unidades foram vistoriadas, como por exemplo, a Penitenciária de Lavínia 1, a Penitenciária de Lavínia 3, a Penitenciária Casa Branca e a Penitenciária Serra Azul 3.

A Operação Cronos faz parte de um conjunto de medidas de pressão sobre a facção no Noroeste Paulista e deve ter novos desdobramentos nas próximas etapas da investigação.