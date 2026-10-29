Colégio Unifev abre inscrições com vagas limitadas para o ano letivo de 2027

Processo abrange turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio, com atendimento presencial na Cidade Universitária.

O Colégio Unifev iniciou o período de matrículas para as turmas de 2027. A Instituição oferece vagas para a Educação Infantil, para os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. Os atendimentos aos pais e responsáveis são realizados na secretaria da Cidade Universitária.

Instalada dentro da estrutura universitária, a escola conta com uma dinâmica espacial própria para a educação básica, oferecendo acessos a pátios e cantina de uso restrito aos alunos da unidade, além da disponibilização de laboratórios de informática, microscopia e do Complexo Poliesportivo da Instituição, com quadras, piscinas e arena para esportes de areia.

Na parte pedagógica, o plano de ensino adota o material didático do Sistema Objetivo em todos os ciclos escolares, alinhando a rotina de sala de aula com práticas tecnológicas e metodologias de aprendizagem contínua.

A diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, apontou a combinação entre preparo acadêmico e controle de acesso como os eixos do trabalho da escola. “Construímos um ambiente focado no rendimento dos alunos e na tranquilidade dos pais. Nosso corpo docente reúne professores pós-graduados, mestres e doutores que acompanham a evolução de cada estudante. Para respaldar nossa dinâmica escolar, contamos com o controle eletrônico de entrada e saída por biometria facial, permitindo que as famílias acompanhem a presença dos filhos com absoluta tranquilidade”, explicou.

Visitas para a apresentação da estrutura física e da proposta pedagógica podem ser agendadas pelo telefone (17) 3405-9972 ou via WhatsApp no número (17) 3405-9990. Os mesmos canais estão disponíveis para esclarecimentos sobre tabelas de valores, documentação necessária e prazos.

Sobre o Colégio Unifev

Com meio século de história na formação escolar e mantido pela Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), o Colégio Unifev alia tradição pedagógica à estrutura de um Centro Universitário. Desde 1976, a instituição atua no ensino integrando inovação, qualificação docente e infraestrutura de nível superior.