Traficante investigado foge por canavial durante operação da Polícia Civil 

Ação em Sebastianópolis do Sul/SP apreendeu mais de 2,5 quilos de cannabis, tijolo de maconha, dinheiro e materiais usados no tráfico de drogas.

Uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada pela Polícia Civil na zona rural de Sebastianópolis do Sul/SP, nesta quarta-feira (28.out), resultou na apreensão de entorpecentes, dinheiro, celulares e materiais utilizados no preparo de drogas para comercialização.

A ação mobilizou equipes das delegacias de Macaubal, Sebastianópolis do Sul e Nhandeara e teve como principal alvo o investigado H.H.P., apontado pelos policiais como responsável pelo gerenciamento da atividade criminosa na região.

Durante as buscas no primeiro imóvel ligado ao suspeito, os agentes localizaram duas porções de maconha, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro. No quintal da propriedade, escondidos em meio à vegetação, foram encontrados quatro pés de cannabis, que totalizaram aproximadamente 2,5 quilos em estado natural.

As diligências também foram realizadas em uma segunda edificação utilizada, segundo a investigação, para armazenar e preparar os entorpecentes. No local, os policiais apreenderam um tijolo prensado de maconha, que poderia render mais de 130 porções para venda, além de uma balança digital de precisão, facas com resquícios da droga e plástico filme utilizado para embalagem.

Apesar de ter sido inicialmente abordado pelos policiais, H.H.P. conseguiu fugir. Conforme o apurado, ele montou em uma motocicleta que estava próxima ao local e escapou por carreadores em meio a um canavial, o que dificultou o acompanhamento das equipes.

Policiais realizaram buscas por estradas rurais da região, mas o investigado não foi localizado.

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia. A autoridade competente determinou a instauração de inquérito policial para apurar a prática de tráfico de drogas e dar continuidade às investigações.