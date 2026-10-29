Votuporanga registra 65 adoções de cães e gatos em outubro

Feiras promovidas pela Secretaria de Bem-Estar Animal, com apoio da iniciativa privada, contribuem para incentivar a adoção responsável e conscientizar a população.

Votuporanga registrou, até o momento, 65 adoções de cães e gatos durante o mês de outubro. Para incentivar a adoção responsável e ampliar as oportunidades para os animais encontrarem um novo lar, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Bem-Estar Animal, também promoveu três Feiras de Adoção Pet ao longo do mês, ações que contribuíram para esse resultado.

As feiras foram realizadas nos dias 10 e 11 de outubro, na Nutrial Pet Center; no dia 17 de outubro, na loja De Haro; e durante a 5ª edição do Conecta Criança, no Parque da Cultura. As iniciativas contaram com a parceria da iniciativa privada, que cedeu espaços para a realização das ações, contribuindo para aproximar os animais disponíveis para adoção da população e ampliar a divulgação da causa animal.

Para o secretário de Bem-Estar Animal, Leonardo Brigagão (Chandelly), a união de esforços é fundamental para incentivar a adoção responsável: “Cada adoção representa uma nova oportunidade para o animal receber amor, cuidado e proteção. A parceria com a iniciativa privada também é muito importante, pois nos ajuda a levar essas ações a diferentes espaços e sensibilizar cada vez mais pessoas sobre a importância de adotar com responsabilidade”, destaca.

Adoção responsável é compromisso para toda a vida

Adotar um animal exige responsabilidade e compromisso permanente. Antes de tomar essa decisão, é fundamental avaliar as condições financeiras, a disponibilidade de tempo e as condições de saúde para garantir alimentação, vacinação, castração, acompanhamento veterinário e outros cuidados necessários durante toda a vida do pet. A guarda responsável também é essencial para prevenir o abandono e os maus-tratos.

O Abrigo Municipal Recanto dos Focinhos reforça que, conforme estabelecido no Termo de Adoção, não são aceitas devoluções de animais adotados. Por isso, a decisão deve ser consciente e definitiva, considerando que uma nova mudança de ambiente pode comprometer a adaptação e o bem-estar do animal. A orientação está alinhada aos princípios de proteção animal previstos na Lei Federal nº 9.605/1998 e na Lei Complementar Municipal nº 345/2017.

Para mais informações sobre adoção, a população pode entrar em contato pelo WhatsApp do Recanto dos Focinhos, abrigo municipal de cães e gatos da Prefeitura, pelo número (17) 99655-7592.