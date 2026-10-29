Parque aquático da ‘Orlando brasileira’ é o mais visitado das Américas e o 3º do mundo, diz ranking internacional

Parque aquático de Olímpia/SP, Termas dos Laranjais, consolidou-se como referência nacional e internacional, atraindo milhares de turistas por temporada.

O parque aquático Termas dos Laranjais, de Olímpia/SP, cidade conhecida popularmente como a “Orlando brasileira”, se consolidou como o mais visitado das Américas e o terceiro com maior público em todo o mundo.

Os dados constam no TEA Global Experience Index, levantamento anual elaborado pela Themed Entertainment Association (TEA), entidade de referência global no mercado de parques temáticos e atrações turísticas, e foram publicados nesta terça-feira (27.out).

Segundo o relatório, o parque registrou um crescimento em 2025 de 5,4% no fluxo de visitantes em relação ao ano anterior. O percentual ficou acima do avanço médio registrado pelos 20 maiores parques aquáticos do planeta, que cresceram 3% no mesmo período.