Parque aquático da ‘Orlando brasileira’ é o mais visitado das Américas e o 3º do mundo, diz ranking internacional

Parque aquático de Olímpia/SP, Termas dos Laranjais, consolidou-se como referência nacional e internacional, atraindo milhares de turistas por temporada.
O parque aquático Termas dos Laranjais, de Olímpia/SP, cidade conhecida popularmente como a “Orlando brasileira”, se consolidou como o mais visitado das Américas e o terceiro com maior público em todo o mundo.
Os dados constam no TEA Global Experience Index, levantamento anual elaborado pela Themed Entertainment Association (TEA), entidade de referência global no mercado de parques temáticos e atrações turísticas, e foram publicados nesta terça-feira (27.out).
Segundo o relatório, o parque registrou um crescimento em 2025 de 5,4% no fluxo de visitantes em relação ao ano anterior. O percentual ficou acima do avanço médio registrado pelos 20 maiores parques aquáticos do planeta, que cresceram 3% no mesmo período.
O presidente, Jorge Noronha, atribui o resultado aos investimentos realizados pelo parque ao longo dos anos e à renovação das atrações. Segundo ele, o reconhecimento internacional também reforça a importância de Olímpia no turismo e a capacidade do destino de atrair visitantes com novas experiências.
“Estar entre os três parques aquáticos mais visitados do mundo e liderar as Américas mostra a dimensão que o Termas alcançou e a força de Olímpia como destino turístico. É um resultado construído ao longo do tempo” afirma Jorge.
Impacto no turismo e economia regional
Fundado em 1987 a partir da descoberta de fontes termais no subsolo de Olímpia, o parque foi a principal mola propulsora para transformar o município em um dos principais polos do turismo familiar do Brasil. Mais de 40 anos depois, a atração turística continua sendo uma das mais relevantes do interior e do país.
Atualmente, o complexo:
- Reúne mais de 60 atrações abastecidas por águas quentes naturais;
- Opera ininterruptamente durante os 365 dias do ano;
- Tornou-se o primeiro parque aquático brasileiro a aderir aos princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.