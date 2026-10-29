Campanha Cores da Vida transforma histórias de pacientes oncológicos em arte

Iniciativa da Unimed Rio Preto ocupa outdoors e painéis digitais da cidade para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento do câncer.

Leidiane Caroline

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Votuporanga recebe, pela primeira vez, a campanha Cores da Vida, iniciativa da Unimed Rio Preto que transforma histórias reais de pacientes oncológicos em ilustrações expostas em espaços urbanos. Em sua terceira edição, o projeto amplia o alcance regional e chega também a Olímpia, Fernandópolis e Jales, além de São José do Rio Preto, com mensagens sobre a importância da conscientização, do diagnóstico precoce e do tratamento do câncer.

A campanha reúne as trajetórias de sete pacientes atendidos pelo Centro Oncológico da cooperativa, sendo quatro mulheres e três homens. Os relatos inspiraram as ilustrações da artista Erika Lourenço, que há oito anos desenvolve trabalhos voltados à expressão de sentimentos, conflitos e elementos da natureza, com influências surrealistas e predominância de tons quentes.

Em Votuporanga, as obras estão presentes em outdoors e painéis digitais, levando a temática do câncer para o cotidiano da população. A iniciativa integra as mobilizações do Outubro Rosa, dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, e do Novembro Azul, voltado principalmente à saúde masculina e à prevenção do câncer de próstata.

Arte e conscientização

A chegada a Votuporanga marca uma nova etapa do projeto. Nas duas primeiras edições, a Cores da Vida foi apresentada por meio de exposições fotográficas em shoppings de São José do Rio Preto. Neste ano, a campanha adotou uma linguagem artística e passou a ocupar paisagens urbanos de diferentes municípios, ampliando o acesso às histórias dos pacientes.

Ao transformar experiências de pessoas que enfrentam o câncer em representações visuais, a proposta busca aproximar a população do tema e estimular a reflexão sobre a necessidade dos cuidados com a saúde.

“Na assistência oncológica, sabemos que o tempo tem um papel decisivo. O diagnóstico precoce e o início oportuno do tratamento podem fazer diferença no enfrentamento da doença. Com a Cores da Vida, queremos levar essa mensagem para além dos serviços de saúde, usando histórias reais para aproximar o tema da população e incentivar que as pessoas não adiem o cuidado”, afirma Marcelo Lucio de Lima, presidente da Unimed Rio Preto.

A campanha ressalta ainda o papel fundamental de manter os cuidados com a saúde durante todo o ano. A prevenção, o acompanhamento médico e a atenção aos sinais do corpo são aspectos indispensáveis para a identificação de possíveis alterações e a busca por avaliação profissional.

As trajetórias dos pacientes e as ilustrações desta edição podem ser conferidas no site da campanha: www.unimedriopreto.rds.land/cores-da-vida-2026.