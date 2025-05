Sueli Kaiser e a transformação do cuidado em casa

Livro “A Senhora Yes!” narra a trajetória da enfermeira que se transformou em empreendedora de sucesso ao levar o hospital para dentro de casa; renda obtida com a venda do livro será revertida para a campanha End Polio Now

Referência na área da saúde, empreendedora nata e inspiração para gerações de enfermeiros e profissionais que atuam no setor, Sueli Noronha Kaiser agora tem sua história contada no livro “A Senhora Yes! Sueli Kaiser, a enfermeira que levou o hospital para dentro de casa”, que será lançado nesta terça-feira, 20.

A publicação narra a trajetória da enfermeira e empresária desde sua infância no bairro de Irajá, no Rio de Janeiro, até os dias atuais como presidente do conselho consultivo do Grupo Cene, empresa fundada por ela e referência nacional no setor de home care.

Escrito por Elma Eneida Bassan Mendes, com coautoria de José Luís Rey, edição de Deodoro Moreira (Serifa Editora) e prefácio do cirurgião cardiovascular professor doutor Domingo Marcolino Braile (in memoriam), o livro traz 25 capítulos que revelam os bastidores da construção de um modelo de cuidado inovador. A obra também oferece ao leitor uma experiência multimídia, com seis vídeos acessíveis por QR Codes.

O título faz referência ao bordão usado por Sueli em encontros e eventos profissionais. Ao longo dos anos, a expressão “Yes!” (Sim, em português) foi além de uma resposta afirmativa e se tornou sinônimo de sua postura diante da vida e dos desafios, um símbolo de superação, otimismo e liderança fundamental para que ela se tornasse referência em sua missão de levar o hospital para dentro da casa dos pacientes, um feito que hoje se consolida como alternativa humanizada e eficiente de atendimento em saúde.

“As histórias da ‘Senhora Yes’ revelam com humor e surpresa os seus dons de cuidar de pessoas e empreender, bem como emolduram o retrato de uma empresária criativa, direta, pragmática e, ao mesmo tempo, cheia de fé e sensibilidade. Uma das principais reflexões da obra é a força e o poder do sim na vida de Sueli. Todo o livro traduz essa disposição dela para o trabalho, família, amizade, empreendedorismo e comunidade. O ânimo de uma mulher com múltiplas e sensacionais facetas”, pontua a Elma.

A obra ainda destaca o empenho com que Sueli se dedica aos direitos das mulheres, em uma caminhada pela equidade de gênero no ambiente empresarial. Atualmente porta-voz do ODS 5 – Igualdade de Gênero, junto ao Pacto Global da ONU no Brasil, ela recebeu quatro prêmios Wep’s da Organização das Nações Unidas (ONU) por seu compromisso com a igualdade de gênero e valorização da mulher e vê o Grupo Cene ser reconhecido pelos governos Federal e Estadual com o Selo do Programa de Pró-Equidade de Gênero e Raça e do Selo Paulista de Diversidade.

“Espero que o livro transmita a todos que o lerem a força da palavra ‘sim’ em nossas vidas, um ‘sim’ que abre portas, fortalece caminhos e transforma sonhos em realidade. Ao longo de toda a minha trajetória, a luta pelo empoderamento feminino e pela equidade no mercado de trabalho sempre foi uma base sólida do meu propósito. Esta obra é, também, uma forma de continuar esse trabalho, inspirando outras mulheres a acreditarem em seu potencial e a seguirem lutando para conquistar seus sonhos. Sempre falo que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, então sonhe grande”, destaca Sueli Noronha Kaiser.

Segundo ela, publicar este livro também é uma forma de deixar um pedaço da sua história para as próximas gerações da família. “Amo profundamente meus filhos, meus netos, meus irmãos, e acredito que contar minha trajetória é uma maneira de preservar nossas raízes e dar continuidade ao que construímos juntos. O processo foi desafiador, entre compromissos e viagens, e só aconteceu graças à insistência carinhosa do meu filho Kelvin Kaiser, que me motivou a não desistir. E meu muito obrigado ao (José Luís) Rey, que marcou o início da minha história, e à Elma, por sua paciência, amizade e competência ao dar forma a esta obra. Vivemos tantas histórias durante essa construção que, quem sabe, um dia rendam um novo livro”, completa.

Causas sociais

Além de profissional da saúde e ativista no empoderamento feminino, Sueli Kaiser também desenvolve um trabalho dentro do Rotary International na luta pela erradicação da poliomielite — missão que ela apoia como Coordenadora Assistente da região 29 da campanha End Polio Now (https://www.endpolio.org/pt) nos distritos 4540, 4560 e 4480, para a qual será revertida toda a renda obtida com a venda do livro.

A campanha End Polio Now é uma iniciativa global liderada pelo Rotary International com o objetivo de erradicar a poliomielite em todo o mundo. Desde seu lançamento, ela tem desempenhado um papel fundamental na redução de casos de pólio em centenas de países.

A poliomielite é uma doença altamente infecciosa e afeta principalmente crianças menores de cinco anos de idade. O vírus, geralmente contraído pela ingestão de água contaminada, ataca o sistema nervoso e pode levar à paralisia. Embora não haja cura, a pólio pode ser prevenida pela vacina, que foi usada pelo Rotary e seus parceiros para imunizar mais de 2,5 bilhões de crianças no mundo inteiro. Hoje, a pólio permanece endêmica em apenas dois países: Afeganistão e Paquistão.

Sobre o Grupo Cene

Fundado em 1986, o Grupo Cene é uma das três maiores empresas de Atendimento Domiciliar (Home Care) do Brasil, com presença em 18 estados e no Distrito Federal, atendendo mais de 500 municípios e, atualmente, mais de 2.500 pacientes. Sua operação é sustentada por sete pilares: Home Care, Remoção (ambulâncias), Varejo (venda e locação), Hospital de Transição, Kaiser Clínica, Instituto Roka e Kaiser Agro. O grupo foi o primeiro a implantar um Hospital de Transição fora de capitais do Brasil, há mais de 15 anos. Conta com um Centro de Serviços Compartilhados (CSC) e 19 filiais, além de a maior capilaridade de ambulâncias do Estado de São Paulo, com uma frota de 43 veículos (UTIs móveis e unidades de suporte). No varejo, possui duas lojas físicas e e-commerce de produtos médico-hospitalares.

Serviço:

Como adquirir o seu livro “A Senhora Yes! Sueli Kaiser, a enfermeira que levou o hospital para dentro de casa”

Link para compra: https://info.gcene.com/solicitacao-do-livro-a-senhora-yes

Contato: 17 98138-3448

Chave Pix (CNPJ): 51.846.889/0001-63

Beneficiário: Rotary Club de São José do Rio Preto

Valor: R$ 50,00

Todo o valor arrecadado será destinado à campanha de combate à poliomielite, promovida pelo Rotary Club de São José do Rio Preto.