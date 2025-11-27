Circuito Sesc de Esportes: Votuporanga recebe o pentacampeão Luizão nesta quinta-feira 

Estrela do futebol participará de bate-papo e interações com o público no Centro Municipal de Educação Esportiva “Mario Covas”; programação inclui atividades e brincadeiras temáticas sobre futebol.

O pentacampeão mundial Luizão estará em Votuporanga nesta quinta-feira (27.nov) pelo Circuito Sesc de Esportes – Movimento que Aproxima. O evento será realizado no Centro Municipal de Educação Esportiva “Mario Covas”, localizado na Rua Sebastião de Lima Braga, nº 3.010, na zona norte da cidade, das 9h às 11h.

O Circuito Sesc de Esportes é uma iniciativa institucional do Sesc São Paulo que amplia o acesso ao esporte e incentiva a prática de atividades físicas em cidades do interior, litoral e Grande São Paulo que não contam com unidades da instituição. Na região de São José do Rio Preto, a edição contempla Santa Fé do Sul, Jales, Fernandópolis, Votuporanga e Mirassol.

Revelado pelo Guarani, Luizão se consagrou como um dos grandes atacantes brasileiros dos anos 1990 e 2000, com passagens pelos quatro grandes clubes de São Paulo, além de Botafogo, Flamengo e Vasco.

Além do bate-papo sobre sua trajetória, o público poderá participar de desafios e vivências propostas por educadores do Sesc. A programação incluirá ainda brincadeiras com tema futebol.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, celebrou a realização do evento na cidade, que contará com o apoio da Secretaria da Educação envolvendo alunos das escolas municipais: “Receber o Circuito Sesc de Esportes é uma honra e um reconhecimento do nosso trabalho em prol do esporte em Votuporanga. Este evento democratiza o acesso a atividades de qualidade e proporciona um momento único de lazer e inspiração para a nossa população. A presença de Luizão, um atleta que alcançou o topo do futebol mundial, é um estímulo enorme para os nossos jovens. Estamos mobilizados para garantir que esta seja uma experiência memorável para todos os participantes.”