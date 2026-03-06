Votuporanga sedia curso de arbitragem de natação da Federação Aquática Paulista 

Cidade é referência regional ao investir em estrutura, qualificação técnica e incentivo desde as categorias de base; evento será realizado no dia 14 de março, na Unifev Centro, das 8h às 18h.

Reconhecida como referência na natação, Votuporanga sedia no dia 14 de março o curso de regras e arbitragem de Natação (4ª Região). O evento é realizado pela Federação Aquática Paulista e conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

O curso será na Unifev Centro (Rua Pernambuco n.º 4.196), das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, a escolha de Votuporanga para sediar o curso não é por acaso, mas resultado de um trabalho sólido e contínuo desenvolvido pelo município no fortalecimento do esporte e na formação de novos talentos.

“A cidade se consolidou como referência regional ao investir em estrutura, qualificação técnica e incentivo desde as categorias de base, criando um ambiente favorável tanto para o surgimento de atletas quanto para a capacitação de profissionais que atuam na área esportiva. No Parque Aquático Toloni, os alunos iniciam a prática e, conforme evoluem, passam a integrar as equipes de treinamento no Parque Aquático Esportivo Saverio Maranho, reforçando a importância da integração regional e do estímulo ao esporte desde as categorias de base”, afirmou.

A formação será ministrada pela coordenação de arbitragem da Federação e dividida em duas etapas. A parte prática, obrigatória para a conclusão do curso, será realizada durante dois Torneios Regionais da 4ª Região, conforme calendário oficial da entidade a partir de fevereiro de 2026.

O curso é aberto a qualquer pessoa com ensino médio completo. Não há limite de idade para participar, porém, para atuar como árbitro de natação é necessário ter a partir de 18 anos.

O investimento é de R$ 150 para novos árbitros e R$ 75 para alunos da Unifev, mediante apresentação de comprovante de matrícula. O valor inclui apostila com as regras vigentes, camiseta oficial da Federação e certificado de conclusão. Para a etapa prática, será obrigatório o uso de calça branca, camiseta branca e tênis branco.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Federação Aquática Paulista (www.aquaticapaulista.org.br). Após a inscrição, o interessado terá três dias para confirmar a participação, enviando o comprovante de pagamento para os e-mails indicados pela entidade. O pagamento poderá ser realizado via PIX ou PayPal.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].