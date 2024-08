Ciesp Noroeste Paulista traz a Votuporanga reunião do projeto “Ciesp Perto de Você” com foco na reforma tributária 

Pelo terceiro ano e com palestra sobre a reforma tributária, o Ciesp Noroeste Paulista chega a Votuporanga para realizar encontro itinerante. Evento ocorre nesta terça-feira (13), a partir das 17h.

Dando continuidade ao projeto “Ciesp Perto de Você”, que vem sendo realizado desde 2022, com o objetivo de ouvir demandas do setor industrial e aproximar ainda mais o associado da entidade, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo da regional de Rio Preto – Ciesp Noroeste Paulista, chega a Votuporanga nesta terça-feira (13.ago), para realizar mais uma reunião itinerante com associados e empresários da cidade.

A participação especial deste encontro será com o advogado tributarista Henrique Mello, que apresentará aos participantes uma palestra sobre a reforma tributária, tema de interesse e que impacta diretamente todos do setor industrial.

“Assim como em 2022 e 2023, a ideia principal do “Ciesp Perto de Você” em 2024 é atender às demandas e ouvir as reivindicações das mais de 200 empresas associadas à regional de Rio Preto, que abrangem 102 cidades. Muitas vezes, os associados de fora de Rio Preto não conseguem estar presentes em nossa sede, por isso, é nosso dever ir até eles”, diz a diretora titular do Ciesp Noroeste Paulista, Aldina Clarete D’Amico.

“Para este ano, levaremos nas reuniões o advogado tributarista Henrique Mello, que trabalhará em sua palestra o tema da reforma tributária, assunto de grande importância para nós da indústria. Será uma ótima oportunidade para entendermos melhor este tema e tirar dúvidas”, finaliza a diretora.

O evento ocorre nesta terça-feira, 13 de agosto, a partir das 17h, na Escola SENAI Euclides Fachini (Rua Olga Loti Camargo, 3500 – Jd. Santos Dumont). Os interessados ​​em participar podem entrar em contato com a organização pelo número de telefone (17) 98215-0910 (WhatsApp).