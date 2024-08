CAV sofre gol nos acréscimos e perde para o Vocem 

O Votuporanguense, já classificado antecipadamente, fecha a primeira fase da Copa Paulista no próximo sábado (17), às 15h, quando recebe o Grêmio Prudente na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense perdeu a invencibilidade na Copa Paulista na manhã deste domingo (11.ago), após sofrer um gol nos acréscimos e sair derrotado por 1 a 0 para o Vocem, no Estádio Tonicão, em Assis/SP, diante de 187 torcedores, pela nona rodada do torneio.

Vindo de três empates consecutivos, o Votuporanguense enfrentou o Vocem que tinha na vitória em casa, sua última chance de sobreviver na Copa Paulista. Para o CAV, já classificado e desfalcado de alguns nomes importantes, o que estava em jogo era a possibilidade de encostar no XV de Jaú para levar a disputa pela liderança até a última rodada.

O primeiro tempo foi fraco, com poucas chances efetivas de gol. O colombiano Juan Palacios desperdiçou a melhor oportunidade do time mariano, já aos 43 minutos. O CAV, por sua vez, se deu ao luxo de aguardar o Vocem em seu campo, para encaixar os contra-ataques.

Precisando do resultado, Vilson Taddei adiantou o Vocem na metade da segunda etapa e as chances de gol começaram a aparecer, tanto do ataque assisense, com Zanatelli, exigindo boas defesas de João Altizani, quanto pelos contragolpes do CAV: o intenso Hugo desperdiçou uma oportunidade e Wendell Júnior chegou a carimbar o travessão de Leonardo.

Até que, aos 49 minutos, quando a torcida parecia conformada com mais um empate morno, Amorim saiu jogando errado, Regino tomou a bola e André chutou no canto direito de Altizani que nada pôde fazer, decretando o 1 a 0 para os donos da casa. Na comemoração, o atacante do Vocem tirou a camisa e, como já tinha cartão amarelo, foi expulso.

Próximo compromisso

O Votuporanguense fecha a primeira fase no próximo sábado (17), às 15h, quando recebe o lanterna Grêmio Prudente, na Arena Plínio Marin, em duelo que pode contar com o retorno de atletas que ficaram sob cuidados do Departamento Médico, além da reestreia do lateral-direito Vinicius Baracioli.

Por falar no Grêmio Prudente, equipe ainda não jogou na rodada e entra em campo nesta terça-feira (13), às 19h, quando recebe o Mirassol, no Prudentão.