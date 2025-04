Ciesp Noroeste Paulista promove encontro sobre exportação em parceria com a Caribbean Express 

Evento gratuito abordará segurança e melhores práticas para empresas que desejam expandir para o mercado internacional.

Com o objetivo de incentivar os empresários da região Noroeste Paulista à exportação, o Ciesp Noroeste Paulista, em parceria com a Caribbean Express, realizará o seminário “Dicas para Exportação”. O evento será realizado dia 9 de abril, das 8h30 às 12h, na sede do Ciesp Noroeste Paulista, em Rio Preto (Av: Clóvis Oger, 706, Distrito Industrial). A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas (veja como participar abaixo).

O seminário será apresentado por Paulo Narcizo, diretor e despachante aduaneiro da Caribbean Express em Rio Preto, professor e consultor de comércio exterior. “O evento irá atender empresários que já exportam e aqueles que desejam alcançar o comércio exterior, mas não sabe como e por onde começar”, explicou Narciso. “Nossa intenção é orientar os participantes sobre os principais aspectos da exportação, desde a logística até as melhores práticas para garantir segurança e eficiência no processo”, reforçou.

“Nossa região tem uma diversificação de negócios, em especial na indústria e o empresário deve ser estimulado a fazer negócios fora do País. E a nossa regional tem a responsabilidade de ajudar para que esses negócios aconteçam”, disse Aldina Clarete D’Amico, diretora-titular do Ciesp Noroeste Paulista.

A região tem forte perfil para o mercado internacional. Dados do Ciesp São Paulo mostram que em 2024 as exportações atingiram $ 2,72 bilhões, representando um aumento de 6,3% em relação a 2023. Já importações totalizaram US$ 298,3 milhões, apresentando uma redução de 3,9% no comparativo anual. Quando comparados, superávit comercial de 2024 foi de US$ 2,42 bilhões. Entre os principais produtos exportados pela região estão açúcares e produtos de confeitaria, com 62,4% do total, seguidos por carnes e miudezas comestíveis (14,9%) e preparações alimentícias diversas (7,4%).

Sobre a Caribbean Express

Com 32 anos de experiência em comércio exterior, a Caribbean Express traz sua expertise para orientar os participantes sobre os principais aspectos da exportação, desde a logística até as melhores práticas para garantir segurança e eficiência no processo.

Paulo Narciso também reforçou a expectativa para o evento. “Esperamos contar com um bom público, pois é a segunda vez que realizamos uma palestra sobre exportação na sede do Ciesp Noroeste Paulista. Decidimos trazer novamente este tema por ser um mercado amplo e em constantes mudanças, além de ser uma oportunidade fantástica para o empresariado de Rio Preto e região entender mais sobre o assunto.”

Participação no evento

Para garantir sua presença, os interessados devem se inscrever pelo link disponível na bio do Instagram do Ciesp Noroeste Paulista. Para outras informações, os telefones (17) 3231-0876 ou pelo WhatsApp (17) 98215-0910 estão disponíveis.