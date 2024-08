Ciesp Noroeste Paulista Celebra 57 Anos com evento especial em parceria com o LIDE Noroeste Paulista

Com o tema “O BRASIL QUE DÁ CERTO!”, o encontro reunirá líderes da indústria regional para compartilhar experiências e visões sobre o sucesso empresarial no noroeste paulista.

No próximo dia 28 de agosto, o Ciesp Noroeste Paulista, em parceria com o LIDE Noroeste Paulista, promove evento especial para celebrar os 57 anos de sua fundação. O encontro terá como tema central “O BRASIL QUE DÁ CERTO!”, reunindo quatro grandes nomes da indústria regional para compartilhar suas experiências e visões com o público.

O encontro contará com a participação especial de José Luis Franzotti, Diretor Presidente da Bebidas Poty; Marcelo Facchini, Diretor na Facchini S/A; Patricia Braile, Presidente da Braile Biomédica; e Ricardo Gracia, cofundador da Kidy Calçados. Estes líderes industriais abordarão questões essenciais para o desenvolvimento e sucesso empresarial, oferecendo insights valiosos sobre o cenário atual do Brasil.

O evento exclusivo para associados do Ciesp Noroeste Paulista e filiados ao LIDE Noroeste Paulista, será realizado na sede do Ciesp Noroeste Paulista, em São José do Rio Preto, no dia 28 de agosto, a partir das 18h30.

As inscrições para o evento podem ser realizadas através do link disponível na bio do Instagram do Ciesp Noroeste Paulista, @ciespnoroestepaulista.

