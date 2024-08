Após dias de calor e grandes queimadas, temperatura cai e chove em Votuporanga 

Município recebeu 17 milímetros de chuva que contribuiu para a melhora da umidade no ar, que na manhã desta segunda-feira (26) atingiu 87%. A previsão é que a frente fria dure até a quinta-feira (29).

Algumas cidades do noroeste paulista foram agraciadas com pancadas de chuva neste domingo (25.ago) que contribuíram no enfrentamento das grandes queimadas que atingiram a região, além de derrubar as altas temperaturas e ajudar na melhora da qualidade do ar. São José do Rio Preto, por exemplo, registrou nesta segunda-feira (26) 7,6°C, a madrugada mais gelada do ano, segundo o Ciiagro.

Em Votuporanga, onde foram registrados 17 milímetros de chuva, segundo o mesmo órgão, a melhora na umidade no ar foi instantânea, uma vez que, na manhã desta segunda-feira (26) atingiu 87%. A previsão é que a frente fria dure até a quinta-feira (29).

Situação de emergência

As regiões São José do Rio Preto e de Ribeirão Preto estão entre as mais atingidas por uma série de queimadas que colocou o Estado de São Paulo no topo da lista de focos do país, em um número recorde nos últimos 26 anos.

De quinta-feira (22) até domingo (25), 2.621 focos de incêndio foram registrados por satélites de referência do Bando de Dados de Queimadas (BDQueimadas), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) no noroeste paulista.

O Governo de São Paulo decretou situação de emergência por 180 dias em 45 municípios de todo o estado e criou um gabinete de crise diante da situação climática. O decreto indica que os focos de incêndio “resultaram em graves danos humanos, materiais e ambientais, além de significativos prejuízos econômicos e sociais”.

Até a última atualização, 46 cidades paulistas estavam em monitoramento de alerta máximo – incluindo localidades não contempladas pelo decreto.

Confira os locais na região de Rio Preto: Santo Antônio do Aracanguá, Nova Granada, Ubarana, Poloni, Urupês, Turiúba, Paulo de Faria e Valentim Gentil. Essas cidades enfrentam desafios críticos devido aos focos de incêndio e à fumaça intensa.

No noroeste paulista foram registradas ocorrências sobre acidentes e interdições nas estradas, devido à baixa visibilidade, além de mortes de funcionários de usina que tentavam combater as chamas, cancelamento de aulas e operações de voos e mortes de bois carbonizados.

