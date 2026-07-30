Ciclista fica ferido após colidir contra poste na Avenida Emílio Arroyo Hernandes

O acidente foi registrado próximo ao cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches. A vítima teria tentado desviar de um veículo quando perdeu o controle da bicicleta e bateu contra o poste.

Um ciclista de aproximadamente 40 a 50 anos sofreu ferimentos graves na tarde desta terça-feira (28.jul), após se envolver em um acidente na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 14h58, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de colisão de ciclista contra um poste, nas proximidades do cruzamento da principal avenida da zona norte com a Avenida Pedro Madrid Sanches.

Ainda segundo informações levantadas no local, o homem trafegava pela via quando perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um automóvel, acabando por colidir violentamente contra um poste de energia elétrica.

Com o impacto, o ciclista sofreu traumatismos graves e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Em seguida, foi encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

A Polícia Militar também foi acionada para o atendimento da ocorrência, assim como a Polícia Científica, que deverá auxiliar na apuração das causas oficiais do acidente.