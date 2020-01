Chuva forte alaga rodovia Washington Luiz em Mirassol; Trecho de Santa Adélia esta interditado nesta sexta-feira

O temporal desta quinta-feira (9) deixou um trecho da Rodovia Washington Luiz alagada em Mirassol (foto). A chuva e a ventania causaram também transtornos para moradores de varias cidades da região.

Em São José do Rio Preto (SP) o Corpo de Bombeiros precisou resgatar uma mulher que ficou “ilhada” dentro do carro no Jardim São Marcos. Também em Rio Preto, os bombeiros fizeram a retirada de uma árvore que caiu em um carro na avenida José Munia. Ninguém ficou ferido.

Na rodovia BR-153, próximo ao trevo de Talhado (SP), a pista também ficou cheia de água e dificultou a passagem dos motoristas.

Em Monte Aprazível (SP), a água assustou os moradores da rua Brasil, na área central da cidade. A rua Antonio Valério de Oliveira, no Jardim Melo, também ficou alagada. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três represas da cidade transbordaram.

SANTA ADELIA

Rodovia Washington Luís fica interditada após pista afundar por causa da chuva

A Rodovia Washington Luís está parcialmente interditada perto de Fernando Prestes (SP), logo depois de Santa Adélia (SP), depois que a pista afundou por causa da chuva nesta sexta-feira.

O trânsito sentido capital está totalmente interditado desde a 6h. O congestionamento já chega a quatro quilômetros.

A concessionária está no local avaliando o que poderá ser feito. Neste momento estão liberando apenas a passagens de veículos leves.

A Polícia Rodoviária estadual dá duas alternativas: o motorista tem que chegar em Catanduva e pegar a saída pra Novo Horizonte pela rodovia Deputado Leonidas Pacheco Ferreira (SP-304), e segue até São Paulo.

Outra rota alternativa é entrar pela Washington Luís no trevo de Borborema e pegar a Rodovia Laurentino Mascaro (SP-333), no sentido Itápolis, e depois volta para Washington Luís, no km 329, que fica depois do local que está parcialmente interditado.

Riolândia

Na tarde de ontem durante a tempestade no Rio Grande em Riolândia, pescadores a bordo de uma lancha foram surpreendidos por fortes ondas, que acabaram por engolir a embarcação. Por sorte eles estavam próximos a margem e conseguiram se salvar e recuperar o barco.