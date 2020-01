Em Valentim, show gratuito celebra ‘Dia do Padroeiro’

Dia 20 de janeiro é uma data especial para a comunidade católica de Valentim Gentil. É dia de São Sebastião, padroeiro da cidade. Para celebrar a data, a Prefeitura de Valentim Gentil e a Paróquia realizarão na praça matriz, a partir das 20h30, show com a Comunidade Católica ‘Colo de Deus’, renomado grupo musical e de evangelização.

O evento é gratuito e aberto a toda comunidade. “Esta é mais uma oportunidade para reunir a família para a celebração da fé. Toda população de Valentim Gentil e região estão convidados a participar”, disse o prefeito Adilson Segura.

Colo de Deus

A comunidade católica ‘Colo de Deus’ é divida em três ministérios que percorrem todo o Brasil levando a palavra de Deus. Entre as músicas, marcam o repertório do grupo “Acaso não sabeis”, “És meu amigo”, “Yeshua” e muitas outras.

Tríduo em louvor a São Sebastião

Além do show em comemoração ao Dia do Padroeiro, a Paróquia de São Sebastião realizará o tríduo em louvor ao Santo.

No dia 17 de janeiro, a celebração será às 19h30; no dia 18, será a partir das 19h; e no dia 19, também às 19h. Em 20 de janeiro, Dia do Padroeiro, às 6h terá a alvorada, às 9h Missa sertaneja com benção de sementes, sal e animais e às 19h será celebrada missa e procissão. É importante lembrar, que todas as celebrações serão realizadas na Igreja Matriz.

Em fevereiro, dia 8 (sábado) terá a tradicional quermesse e no domingo, dia 9, leilão de gado.

No dia 20 de janeiro (segunda-feira), Dia de São Sebastião, não haverá expediente na Prefeitura de Valentim Gentil. O feriado municipal é previsto no art. 173, inciso I, da Lei Orgânica do Município.