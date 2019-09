Ava Fest é realizada pela 5º vez em Votuporanga

A Associação Votuporanguense de Aeromodelismo promoverá nos dias 6, 7 e 8 de setembro a 5ª edição da Ava Fest, na Pista de Aeromodelismo, localizada na Rua Amâncio Waidman, nº 580, no 6º distrito Empresarial. De acordo com o presidente da AVA, Adriano Manzano, o objetivo do evento é mostrar as inovações e reunir aeromodelistas para discutir sobre o assunto em Votuporanga. “Com isso, conseguimos proporcionar ao público em geral uma fonte de lazer e levar o nome do nosso Município para todo Brasil”.

Adriano Manzano destacou que, pelo terceiro ano consecutivo, o evento terá a presença do norte-americano referência mundial em voo de acrobacia, Jase Dussia. “Ele inventou algumas acrobacias utilizadas até por pilotos de aeronaves tripuladas. Dessa forma, além de mostrar aos brasileiros novas acrobacias, ele também trará técnicas para melhorar o voo”.

O público que prestigiar o evento poderá conhecer também o maior jato em território nacional, o L39, um boing 747 com cinco metros de largura e aparelhado com quatro turbinas de última geração.

Associação Votuporanguense de Aeromodelismo (AVA)

A Associação Votuporanguense de Aeromodelismo teve início em meados de 1999, sendo formalizada como instituição em 18 de abril de 2005. Atualmente, a Associação conta com 49 integrantes diretos. O objetivo da AVA é formalizar o hobby e esporte em Votuporanga para a disseminação de informações sobre o aeromodelismo.