Cerca de 4 mil estudantes participaram da 16ª Mostra Unifev

Evento reuniu jovens de toda a região na última sexta-feira (13); Instituição também promoveu o lançamento da campanha do Vestibular 2025.

A Unifev reuniu cerca de 4 mil jovens e adolescentes na 16ª edição da Mostra Unifev, realizada na última sexta-feira (13), na Cidade Universitária. A feira de profissões, que completa 16 anos, foi sucesso mais uma vez e contou com a presença de estudantes da região e de Minas Gerais.

O Centro Universitário de Votuporanga é uma das únicas Instituições de Ensino Superior (IES) do interior paulista a realizar um evento desse porte, gratuito e aberto à comunidade. O objetivo do evento foi possibilitar aos participantes a oportunidade de conhecer toda a infraestrutura e corpo docente da Unifev, bem como orientar e esclarecer as principais dúvidas quanto à escolha de uma futura carreira, considerando o mercado de trabalho e dicas importantes sobre o cotidiano de cada profissão.

A feira foi realizada durante todo o dia, somando um total de 12 horas de atividades ininterruptas. O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, enalteceu a dedicação e o empenho de todos os envolvidos. “É uma grande alegria poder receber, mais uma vez, tantos estudantes entusiasmados em ingressar no Ensino Superior. A Mostra Unifev oportuniza um importante trabalho de orientação profissional aos visitantes, além de abrir as portas da Instituição para a comunidade”.

Diego Augusto, aluno da Escola Estadual Pedro Brandão dos Reis, de José Bonifácio, compartilhou sua experiência. “Está sendo maravilhoso. Eu já tinha uma ideia do curso que gostaria de fazer, mas, após participar do evento, fiquei em dúvida. Agora, não tenho mais tanta certeza. Estou com aquela ‘pulguinha atrás da orelha’ e percebo que vou precisar refletir mais sobre minha escolha. Me interessei por Educação Física, que era minha opção inicial, mas também gostei bastante de Direito e Medicina”, disse.

Bruna, estudante da Escola Estadual Tonico Barão, de General Salgado, falou sobre seus planos para o futuro. “Meu projeto de vida é cursar Direito, e na Unifev. Gostei muito das palestras, tanto sobre casos reais, quanto simulados. Fiquei bastante interessada nos palestrantes e impressionada com a forma como atuam, especialmente na oratória, que é algo fundamental para a carreira que quero seguir. Pretendo estudar na Unifev no ano que vem, se Deus quiser!”, comentou.

A estrutura do evento contou com estandes das profissões, que ofereceram informações sobre formação, estágios e mercado de trabalho, inovação e empreendedorismo. “Os núcleos da Unifev, assim como os setores de EaD, pós-graduação e da Uniestágio, também estiveram presentes e explicaram para os possíveis vestibulandos seus trabalhos e projetos na Instituição”, finalizou o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.

Vestibular 2025

Durante a Mostra, a Unifev lançou a campanha do Vestibular 2025 e atualizou, simultaneamente, todas as suas plataformas e redes sociais. Com o tema “Você, protagonista da sua própria história”, a campanha deste ano quer colocar o aluno no centro da narrativa e enfatiza seu papel ativo na construção da sua própria trajetória acadêmica.

“A campanha convida os futuros universitários a vivenciarem uma experiência única e personalizada, onde o conhecimento transforma vidas e traz resultados gigantes”, destacou a supervisora do setor de Comunicação e Marketing, Graziele de Marchi.

O Vestibular 2025 é 100% online e gratuito. O processo seletivo será por meio de uma redação. As inscrições podem ser feitas através do site unifev.edu.br/vest25. Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp (017) 99702-2883. Além disso, a Instituição mais uma vez oferece descontos na matrícula antecipada.