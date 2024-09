Palmeiras entra com recurso e pedido de efeito suspensivo sobre punição a Zé Rafael no STJD 

Volante cumpriu duas de quatro partidas de suspensão aplicadas depois da briga com Nestor, do São Paulo, no Choque-Rei do Campeonato Brasileiro, no dia 18 de agosto.

O Palmeiras entrou com recurso e pedido de efeito suspensivo sobre a punição imposta ao volante Zé Rafael pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Ele cumpriu duas de quatro partidas de suspensão aplicadas depois da briga com Rodrigo Nestor, do São Paulo, no Choque-Rei do Campeonato Brasileiro, no dia 18 de agosto. E o clube trabalha para tentar reduzir a pena.

O efeito suspensivo, por sua vez, serve para que Zé possa continuar jogando enquanto o clube recorre da decisão ao Tribunal Pleno. Caso aceito, ele pode retornar ainda diante do Vasco, neste domingo, no Mané Garrincha, em Brasília/DF.

O acórdão do julgamento foi publicado pelo STJD na quinta-feira passada, mas o clube decidiu esperar para cumprir o segundo jogo de suspensão e entrar com os pedidos somente nesta semana.

Foi uma estratégia do Verdão por entender que cumprir mais uma partida da pena pode aumentar a chance de reduzir o tempo de punição.

Zé Rafael recebeu uma pena de quatro jogos de suspensão em julgamento da 3ª Comissão Disciplinar do STJD, assim como o atleta do São Paulo, Nestor.

Desde então, o volante cumpriu suspensão automática diante do Cuiabá – uma vez que terminou expulso com cartão vermelho – e a segunda no jogo contra o Criciúma, que aconteceu no domingo.

*Com informações do ge

