Prefeitura inicia segunda etapa de melhorias no CSU e busca recursos do governo federal 

Ao todo serão três piscinas, sendo duas cobertas, e terá como finalidade oferecer hidroginástica e biribol; prefeito já pediu recursos do PAC para um Espaço Esportivo Comunitário no local.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Obras Públicas, iniciou a instalação de três novas piscinas no Centro Social Urbano (CSU) “Profª Antônia Bortolaia Brevigliéri”, localizado na zona sul da cidade.

A instalação contempla a segunda etapa de melhorias no local. As novas piscinas, sendo que duas delas serão cobertas, servirão à população para práticas gratuitas de hidroginástica e biribol.

O prefeito Jorge Seba (PSD) explicou que esta nova etapa é uma grande conquista para os moradores da região sul da cidade e concretiza a proposta do governo de valorizar o CSU, espaço que faz parte da trajetória e memória esportiva de muitos votuporanguenses.

“Estamos consolidando nosso plano de governo. Demos início aos trabalhos de revitalização e melhorias no ano passado. Na primeira etapa da obra, reformamos os vestiários, incluindo dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência. Com esta segunda etapa, vamos proporcionar ainda mais funcionalidade para o local”, explicou Seba.

A previsão de entrega é para o final do primeiro semestre deste ano e o valor total do investimento é de R$462 mil, sendo cerca de R$ 238 mil de recursos conquistados com apoio do deputado federal Roberto Alves (Republicanos-SP) e o restante de recursos próprios.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, destaca que a revitalização do CSU será uma grande conquista para a cidade, proporcionando mais uma oferta de práticas esportivas para a população. “Além de promover a inclusão e o bem-estar, a revitalização contribuirá para a formação de um ambiente mais saudável e dinâmico, incentivando o desenvolvimento de talentos e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos”.

Espaço Esportivo Comunitário

Empenhado em buscar melhorias e o desenvolvimento para a comunidade de Votuporanga, especialmente nas áreas esportiva e de lazer, o prefeito Jorge Seba, recentemente, solicitou ao Governo Federal, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), recursos para viabilizar a construção de um Espaço Esportivo Comunitário.

O projeto conta com infraestrutura completa, incluindo campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, pista de caminhada, parquinho infantil e iluminação moderna. Além disso, contempla ainda mobiliário público projetado para fortalecer os laços comunitários e incentivar uma vida mais ativa e saudável. O investimento previsto é de até R$ 1,5 milhão para cada espaço esportivo.