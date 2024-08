Eleições 2024: Convenção lança candidatura de Mega/Dr. Antonio à Prefeitura de Votuporanga 

A convenção partidária realizada no início da tarde do último sábado (3.ago), no Cremil (Clube Recreativo Miliciano de Votuporanga), oficializou a candidatura de Dalbert Mega (PRD) a prefeito e Antonio Carlos Francisco (PRTB) a vice-prefeito de Votuporanga/SP, nas eleições de 6 de outubro.

O ato foi acompanhado por apoiadores, correligionários e lideranças políticas, como o prefeito de Nhandeara/SP, Zé do Carneiro, e o candidato a prefeito de Valentim Gentil/SP, Claudinei do Skinão, dentre outros.

Em discurso sob as bandeiras já conhecidas, como: Deus, família, liberdade, pátria e justiça, Dalbert Mega, que é empresário e estreante na política, afirmou: “Nunca fui político, mas sempre fui politizado, sempre gostei de política e o que me levou a entrar para a política foi o resultado da última eleição presidencial, onde esperávamos um resultado bem diferente do que foi apresentado e então nós faríamos o quê? Sair do país? Fugir da guerra? Ou vamos enfrentar? Então decidi enfrentar, porque a mudança tem que começar no município e temos projetos incríveis para apresentar.”