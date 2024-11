Fernando Picerne representa Votuporanga no GP de São Paulo de F1 

O votuporanguense marcou presença no Autódromo de Interlagos, em São Paulo/SP, pela 15ª vez, no evento que é a única etapa da categoria no Brasil e na América do Sul.

O votuporanguense Fernando Picerne, uma das maiores autoridades em resgate e segurança de pistas, com reconhecimento e habilitações pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), representou a cidade das ‘brisas suaves’ em mais um Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que ocorreu neste final de semana no Autódromo de Interlagos.

O GP abrilhantado pela chuva marcou para o votuporanguense, pois, pela primeira vez, a bandeira de Votuporanga foi carregada orgulhosamente pela área de prova.

Ao desembarcar em Votuporanga, Fernando Picerne, celebrou o sucesso do evento e sua 15ª participação, sendo a 8ª como chefe de posto de pista – Posto 4. Vale ressaltar que a prova é a única etapa da categoria no Brasil e na América do Sul.

Enquanto o votuporanguense guardava seu posto, Max Verstappen pisou fundo e venceu o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Com o resultado, o piloto da Red Bull, que largou na 17ª posição após um treino de qualificação ruim e uma punição de cinco posições, voltou a ganhar uma corrida. A surpresa ficou por conta da equipe Alpine, que colocou seus dois pilotos no pódio, com Esteban Ocon em 2º lugar e Pierre Gasly na 3ª colocação.

Na agenda de Fernando Picerne o ritmo do motor segue em alta e no próximo dia 19 de novembro o votuporanguense desembarca em Goiânia/GO, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, para a disputa da penúltima etapa da Stok Car Brasil, F-4 e Turismo Nacional, no final de semana do dia 24.

