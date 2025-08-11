CBF alinha amistosos da Seleção contra Coreia do Sul e Japão para Data Fifa de outubro 

Federações já chegaram a um acordo para partidas em Seul, no dia 10 de outubro, e em Tóquio, no dia 14, mas dependem de questões burocráticas e comerciais para anúncio oficial.

A seleção brasileira está perto de oficializar seus primeiros amistosos visando a Copa do Mundo de 2026. A CBF já tem um acordo com as federações da Coreia do Sul e do Japão para partidas na Data Fifa de outubro, e as partes deram entrada nas questões burocráticas para finalizarem os contratos comerciais antes do anúncio.

A programação prevê que o Brasil enfrente a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, em Seul, e visite o Japão, no Estádio Nacional de Tóquio, no dia 14, em amistoso válido pela tradicional Copa Kirin. O roteiro é similar ao que a Seleção cumpriu nos meses que antecederam a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Na ocasião, com o Mundial disputado entre novembro e dezembro, o time comandado por Tite viajou para Ásia na Data Fifa de junho daquele ano. No primeiro jogo, goleou a Coreia do Sul por 5 a 1 no Seul World Cup Stadium, e em seguida fez 1 a 0 nos japoneses também no Estádio Nacional de Tóquio.

O Japão também foi adversário na preparação para a Copa do Mundo da Rússia. Em novembro de 2017, a Seleção fez 3 a 1 em partida disputada no estádio do Lille, na França. Já os coreanos foram eliminados pelo Brasil na Copa de 2022: 4 a 1 nas oitavas de final.

O Brasil disputará seis amistosos antes da convocação final para a Copa dos Estados Unidos, Canadá e México. Além dos asiáticos em outubro, a CBF projeta partidas contra seleções africanas na Data Fifa de novembro e diante de europeus em março em duelos que dependem de acertos comerciais para definir se serão realizados na Europa ou já em solo americano nos palcos do Mundial.

Há ainda uma janela de amistosos em junho de 2026, já como preparação para Copa. A tendência é de que o Brasil faça mais duas partidas, mas a definição dependerá de avaliação da comissão técnica após o sorteio dos grupos marcado para dezembro.

*Com informações do ge