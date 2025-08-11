Homem é baleado pela Polícia Militar após ameaçar vizinhos em Votuporanga 

Indivíduo de 45 anos, que seria procurado pela Justiça do Estado do Piauí, foi socorrido até o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga. Não há informações sobre o estado de saúde.

Um homem de 45 anos foi baleado pela Polícia Militar na tarde deste domingo (10.ago), no bairro São Judas Tadeu, em Votuporanga/SP, após ameaçar vizinhos com uma faca e um simulacro de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, o incidente ocorreu por volta das 16h, na Rua Antônio Batista Pereira, sendo o suspeito contido após a intervenção policial.

Segundo a corporação, o suspeito, que é natural do Estado do Piauí, estava agindo de forma agressiva, ameaçando vizinhos e até crianças. Ao perceber a chegada da Polícia Militar, ele entrou em sua residência e fez um movimento para sacar uma arma da cintura. Diante do risco iminente, a equipe efetuou pelo menos três disparos, alvejando o homem no braço e tórax.

Em seguida, os PMs constataram que a arma, na verdade, se tratava de uma réplica de uma pistola.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e socorreu o indivíduo consciente até o pronto-socorro da Santa Casa. Não há informações sobre o estado de saúde.

O caso será investigado pelas autoridades competentes.