Calleri, sobre eliminação do São Paulo: “Eu sou o responsável” 

Centroavante fez o gol de empate no tempo normal, mas desperdiçou pênalti.

Calleri chamou a responsabilidade pela eliminação do São Paulo nas quartas de final da Conmebol Libertadores, nesta quarta-feira, no Morumbi. Depois de fazer o gol de empate contra o Botafogo no tempo normal, o centroavante desperdiçou uma das cobranças de pênaltis – Rodrigo Nestor foi o outro.

“É uma tristeza enorme. Eu sou o responsável pela eliminação do São Paulo. Tem de ser homem também para falar. Um pênalti que eu não perco tem muito tempo, mas hoje não esteve do meu lado e ficamos fora”, afirmou.

Calleri também se desculpou com o torcedor pela queda do Tricolor diante de 61.329 pessoas no Morumbis.

“Na verdade, não tem muito o que falar. Eu, como um dos capitães, assumo total a responsabilidade do jogo. Peço desculpas a meus companheiros e a todos que vieram hoje. A desilusão deles é a mesma que a minha”, disse Calleri.

O São Paulo volta a campo no próximo domingo para o clássico contra o Corinthians, às 16h, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro.

*Com informações do ge

