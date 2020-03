CAV suspende treinos e libera atletas por paralisação da A2

Por tempo indeterminado, clube cancela atividades e deixa recomendações para os atletas ficarem em casa para evitar propagação do novo coronavírus.

O Votuporanguense anunciou a suspensão de suas atividades profissionais e da base, após o anúncio da paralisação da Série A2 do Campeonato Paulista. A medida foi tomada para evitar a propagação do novo coronavírus no Brasil.

Os atletas e funcionários foram orientados a ficar em suas casas, não viajar e não frequentar lugares com aglomerações de pessoas. O clube também orientou a seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde para prevenção da doença.

O CAV conquistou a sua segunda vitória no torneio na última rodada, quando venceu o Sertãozinho por 3 a 0. O time é o lanterna da Série A2 com nove pontos, mesmo número de pontos do penúltimo colocado, Penapolense. A próxima partida é contra o XV de Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba, ainda sem data e horário definidos.