Homem é preso após disparos de arma de fogo em Santa Fé do Sul 

Com o indivíduo, morador de Piracicaba/SP, a Polícia Militar apreendeu porção de haxixe.

Um homem foi preso após disparos de arma de fogo em Santa Fé do Sul/SP, no último sábado (27.set).

De acordo com o apurado, policiais militares em Atividade Delegada realizavam patrulhamento pelas áreas de veraneio na região das Águas Claras, quando foi irradiado via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), que indivíduos em um veículo Dodge/Ram, de cor azul, haviam efetuado disparos de arma de fogo em uma placa na vicinal que liga o bairro Águas Claras ao município de Santa Fé do Sul e que rumavam com destino à cidade, sendo que de imediato, passaram a realizar o patrulhamento com vistas as informações/características transmitidas via rádio.

A equipe recebeu apoio de Unidades de Serviço do policiamento de área e Guarda Municipal, localizando o veículo estacionado defronte a um mercado. Em seguida, os policiais militares abordaram três suspeitos, oriundos de Piracicaba/SP, sendo que um deles possui ficha criminal, sendo egresso da Penitenciária de Piracicaba pelo crime de homicídio.

Durante as buscas realizadas no veículo foram encontradas uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 380 e munições deflagradas e outras intactas, além de uma pequena quantidade de haxixe e alguns acessórios utilizados para o consumo de entorpecentes.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Jales/SP, onde o condutor da Dodge/Ram foi apresentado juntamente com a arma, munições e entorpecente, sendo ouvido e colocado à disposição da Justiça.