ONA revalida a Acreditação Nível 3 – Excelência do Hospital de Base, Hospital da Criança e Maternidade e Ambulatório de Especialidades

O Hospital de Base (HB), Hospital da Criança e Maternidade (HCM) e Ambulatório de Especialidades, pertencentes ao complexo hospitalar da Funfarme, receberam a revalidação da Acreditação Nível 3 – Excelência ONA (Organização Nacional de Acreditação). Este é o mais alto selo de qualificação, cuja renovação sinaliza para a sociedade que o maior complexo hospitalar do interior paulista e maior produtor SUS do Brasil mantêm os padrões internacionais definidos pela ONA no que se refere à gestão integrada dos processos, critérios de segurança e cultura organizacional de melhoria contínua com maturidade institucional.

Para ter a Acreditação Nível 3 revalidada, os hospitais da Funfarme passaram por uma avaliação detalhada feita por auditores da Instituição Acreditadora Credenciada (IAC) e por avaliadores habilitados pela ONA. Eles avaliaram todos os setores das instituições buscando evidências de conformidade com os padrões do Manual das Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde e do Manual Brasileiro de Acreditação e tendo como foco a segurança do paciente e a melhoria constante dos processos.

“A renovação do selo ONA Excelência reforça à população não só de nossa região, mas de todo o país a condição da Funfarme como referência em saúde de qualidade e do cuidado dedicado a todos, sobretudo os pacientes do SUS”, afirma o diretor-executivo da Fundação, Dr. Jorge Fares. “É o reconhecimento ao empenho e profissionalismo dos mais de 8.800 profissionais do nosso complexo hospitalar, da gestão eficiente conduzida pelas diretorias e das parcerias com a população das cidades da região e empresas, através das Alianças Estratégicas, nosso setor de relacionamento institucional”, completa.

A superintendente administrativa da Funfarme, Maria Regina Lourenço Jabur, destaca ser a Acreditação ONA Nível 3 – Excelência consequência do esforço coletivo diário dos profissionais para desenvolver e implementar ações de melhoria contínua em toda a instituição, visando primordialmente a segurança do paciente. “Além disso, a Acreditação contribui também para nos motivar a um trabalho cada vez melhor, nos aprimorando e procurando desenvolver processos ainda mais eficientes”, afirma a superintendente.

O processo de acreditação é de caráter voluntário e educativo, não configurando uma fiscalização. No decorrer da avaliação, todas as áreas do complexo hospitalar são visitadas e mais de 1,7 mil requisitos são verificados antes da homologação da acreditação. Este selo é válido por três anos, sendo auditado pelos avaliadores por meio de visitas periódicas de manutenção.

A excelência em qualidade e segurança beneficia os milhares de pacientes atendidos pelo HB, HCM e Ambulatório, dos quais, mais de 80% são do Sistema Único de Saúde (SUS). A Funfarme é referência para o atendimento e tratamento a mais de 1,7 milhão de moradores dos 102 municípios do noroeste paulista, sob jurisdição do Departamento Regional de Saúde 15 (DRS 15).

A Funfarme é uma fundação filantrópica ligada à Famerp (Faculdade de Medicina de Rio Preto) e reúne, além do HB, HCM e o Ambulatório Geral, o Hemocentro de Rio Preto e a unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro de Rio Preto. A Fundação também administra o Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile, em Rio Preto, a Unidade da Rede Lucy Montoro e o Ambulatório de Especialidades Médicas (AME), ambos em Fernandópolis, a unidade do Hemocentro em Catanduva e a Unidade de Teleatendimento, em Santa Fé do Sul.

O complexo hospitalar da Funfarme é referência em atendimento de alta complexidade, como cirurgia robótica, neurologia de adultos e crianças, traumatologia, transplante de órgãos, cardiologia e cirurgia cardiovascular pediátrica, neonatologia, oncologia pediátrica, gestação e parto de alto risco.

A Funfarme conta com mais de 8.800 colaboradores – população maior do que muitas cidades do interior paulista –, que incluem 1.082 médicos, 641 médicos residentes e 3.466 profissionais de enfermagem, entre outras áreas da saúde. Eles atuam na maior estrutura hospitalar do interior do Estado de São Paulo, que conta com 1.318 leitos de enfermaria e UTI e 46 salas cirúrgicas.