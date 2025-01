Ramón Díaz visita presidente da Conmebol e o presenteia com camisa do Corinthians 

Técnico argentino tem relação com Alejandro Domínguez desde que comandou a seleção paraguaia.

Em seus últimos dias de férias do Corinthians, o técnico argentino Ramón Díaz aproveitou para visitar o amigo Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

No encontro, ocorrido em San Bernardino, no Paraguai, Ramón Díaz presenteou Alejandro Domínguez com uma camisa do Corinthians.

A dupla têm relação desde os tempos em que o técnico comandava a seleção paraguaia, cuja confederação era presidida por Alejandro Domínguez.

“Encontro com Ramón Díaz, referência do futebol sul-americano como jogador e treinador! Recordamos do tempo em que trabalhamos juntos na Albirroja e escutei histórias de sua grande trajetória. Obrigado pela visita!”, escreveu o paraguaio.

O argentino voltou ao trabalho no Corinthians nessa semana. Nesta segunda, os funcionários do clube retornaram às atividades no CT Joaquim Grava. Já os atletas são aguardados para a pré-temporada ainda nesta terça.

