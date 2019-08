CAV perde de virada – Votuporanguense 2 x 3 Ferroviária

Classificado, time de Araraquara chega aos 21 pontos e continua isolada na primeira colocação do Grupo 01.

Votuporanga – Foi por pouco, mas a Ferroviária conseguiu manter os 100% de aproveitamento na Copa Paulista. A equipe de Araraquara ficou duas vezes atrás no placar, mas buscou a virada aos 45 minutos do segundo tempo e venceu o Votuporanguense por 3 a 2, no Plínio Marin, em jogo válido pela sétima rodada, na tarde deste sábado.

CAV FAZ E RECUA

A partida começou com uma movimentação interessante. Os dois times conseguiram criar oportunidades nos primeiros 20 minutos, mas o Votuporanguense foi mais eficiente na segunda metade da etapa inicial. Aos 30 minutos, Léo Santos limpou dois marcadores e chutou para o gol, sem muita força, mas o goleiro Gabriel Leite aceitou.

No segundo tempo, o Votuporanguense mudou completamente de postura. Muito recuado, o time deu espaço para a Ferroviária e não conseguiu cumprir o objetivo de segurar o resultado. Aos 29 minutos, a defesa bobeou e deixou o experiente Cristian recebe sozinho para marcar o gol do empate.

VIRADA

O time de Votuporanga sentiu o empate e pouco conseguiu fazer. Ainda assim, contou com uma falha da defesa adversário para voltar à frente do placar, em lance no qual Danilo Oliveira ficou cara a cara com o goleiro e mandou para a rede, aos 36 minutos. Quatro minutos depois, aos 40, Marcos Ytalo empatou para a Ferrinha. Ainda deu tempo da virada, aos 45 minutos, quando Felipe Hebert marcou.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da oitava rodada. A Ferroviária recebe o Linense na Fonte Luminosa, às 18 horas do sábado, dia 10, enquanto o Votuporanguense visita o Mirassol às 10 horas do domingo, dia 11.