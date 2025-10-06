Trem carregado com celulose descarrila em Jales 

Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (6). Carga tem como destino o porto de Santos/SP.

Duas locomotivas e três vagões de um trem carregado com celulose descarrilaram na manhã desta segunda-feira (6.out), em Jales/SP.

Conforme apurado pela reportagem, a carga tem como destino o porto de Santos/SP. Ninguém ficou ferido. Em nota, a Rumo Malha Paulista, que administra o transporte, informou que trabalha no local para restabelecer a circulação.

No local, foi constatado um princípio de incêndio na vegetação próxima à ferrovia. Os bombeiros foram acionados para conter as chamas. As causas do incêndio são desconhecidas.

Três acidentes em 11 dias

É o terceiro acidente envolvendo trens de carga da Rumo na Malha Paulista, que liga Santa Fé do Sul/SP ao porto de Santos/SP, em pouco mais de 10 dias.

Na última quinta-feira (2), 30 vagões saíram dos trilhos em Araraquara/SP. Uma semana antes (25), 14 vagões já haviam descarrilado, na mesma cidade, após a batida entre um trem e um caminhão em um cruzamento.

*Com informações do g1