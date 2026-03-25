CAV enfrenta o XV de Piracicaba pelo Paulistão A2 

O Clube Atlético Votuporanguense volta a campo nesta quarta-feira (25.mar), às 20h15, no Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba/SP. O duelo é válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2.
A Pantera Alvinegra, do técnico Marcus Viola, vem de uma semana de preparação, desde o empate sem gols com o Água Santa, em Diadema/SP, na noite da última quarta-feira (18). De lá para cá, o CAV aproveitou a janela para treinar e recuperar atletas fisicamente desgastados, além dos vetados pelo Departamento Médico alvinegro.
O duelo tem um fator extra: no último encontro entre os dois clubes, ainda pela primeira fase, o XV de Piracicaba aplicou uma sonora goleada no CAV, por 5 a 1, dentro do Estádio Barão de Serra Negra.
O Votuporanguense segue como líder do Grupo 2, com quatro pontos conquistados no quadrangular.
Já o XV de Piracicaba ainda não venceu nesta segunda fase. O Nhô Quim, que se classificou na ‘bacia das almas’ e graças a goleada em cima da Pantera Alvinegra, vem de dois empates sem gols: em casa contra o Água Santa e, contra o Ituano, longe do Barão de Serra Negra.
Arbitragem
Para o duelo entre XV de Piracicaba x CAV a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Douglas Marques das Flores (40 anos), que será auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Enderson Emanoel Turbiani da Silva. Já Fagson Júnior dos Santos Silva será o 4º árbitro e Adriano de Assis Miranda atuará no VAR, assim como Vitor Carmona Metestaine.
O duelo terá transmissão pelo YouTube Ulisses TV e Youtube Metrópoles Esportes.
Próximo compromisso
Após o duelo no Barão de Serra Negra, o Votuporanguense volta para a Arena Plínio Marin, onde irá inverter o mando de jogo, recebendo o XV de Piracicaba no sábado (28), às 18h.